Morto l'attore Paco Fabrini, al cinema Ricky Giraldi il figlio di 'Er Monnezza'

di Tiziana Di Giovannandrea E' stato il piccolo figlio di Tomas Milian, in tanti film polizieschi girati con il 'commissario Giraldi' alias 'Er Monnezza'.Anche nella vita reale il legame tra i due attori era forte. Tra Tomas Milian, scomparso nel 2017, e Paco Fabrini il rapporto era proseguito, uniti da una profonda amicizia. Di fatto Milian lo considerava un secondo figlio.Paco Fabrini è morto a 46 anni, domenica 13 ottobre, vittima di un terribile incidente automobilistico avvenuto a Ronciglione, in provincia di Viterbo. L'uomo è stato travolto da un'autovettura mentre era in sella al suo motorino. Il conducente della vettura dopo l'incidente si è allontanato ma poi si è costituito.Il fatto è accaduto a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Nell'immediatezza del sinistro sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma tutti i soccorsi sono stati inutili a causa delle gravissime lesioni che Fabrini ha riportato nell'impatto con la strada. Romano di nascita, si era trasferito da tempo nella località viterbese dove faceva il cuoco.Aveva iniziato la sua carriera artistica con Milian a cinque anni in 'Squadra antigangster' (1979) nei panni del piccolo Jimmy. Poi ha impersonato Bruno, il figlio di Er Monnezza in 'Manolesta' (1981) di Pasquale Festa Campanile.Poi il gran successo come Rocky Giraldi in 'Delitto sull'autostrada' (1982), 'Delitto in Formula Uno' (1984) e 'Delitto al Blue Gay' (1984) film tutti diretti da Bruno Corbucci.Tantissimi i commossi messaggi pubblicati sui social dai fan di Rocky e del commissario Giraldi.