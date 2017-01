World Economic Forum di Davos Padoan: "I problemi Ue nascono a Bruxelles e Francoforte" "L'europa non affronta le sfide in modo coerente, è ripiegata su se stessa"

L'Italia sta proseguendo le sue riforme strutturali ma i media, dopo l'approvazione dei provvedimenti del Governo, stanno trascurando la parte cruciale dell'applicazione, l'unica che fa veramente la differenza in termini di risultati e di successiva ricaduta politica. E' la tesi del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che, intervenendo a un dibattito al vertice di Davos, ha fatto il punto sull'azione del Governo. "Stiamo continuando la nostra strategia delle riforme in Italia - ha affermato il ministro - malgrado ciò che spesso leggo qui. Una cosa bella delle riforme strutturali è che hanno un aspetto relativo agli affari pubblici, quando la riforma viene votata e incassa i titoli dei giornali. Ma il giorno dopo inizia il duro lavoro, perchè bisogna attuarle le riforme e ovviamente gli organi d'informazione - scusatemi - non sono interessati nell'attuazione che è ciò che fa la differenza e che, con un ritardo temporale, forse di pochi anni, saranno auspicabilmente riconosciute in termini di sostegno politico".Il ministro è intervenuto stamattina alle 7,30 ad un panel a porte chiuse dove si è discusso di crescita inclusiva, un tema che sta molto a cuore all'Italia tanto da essere stata promotrice dell'inserimento nell'agenda del G7. Il ministro sarà poi tra i protagonisti del confronto sulla crisi della classe media, al quale incontrerà anche la presidente del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde che ha recentemente rivisto al ribasso le stime di crescita per l'Italia. A metà giornata è poi un dibattito su ''leading in divided Times'' all'auditorio della Scuola Alpina Svizzera, solitamente aperta al pubblico e al confronto. A Davos è oggi anche il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, che nel pomeriggio animerà un panel sulla ''disuione europea'' al quale è previsto anche l'intervento della presidente dell'Eni, Emma Marcegaglia. Al momento non sarebbero previsti faccia a faccia bilaterali tra Padoan e Moscovici, che ha ieri inviato a Roma la lettera per chiedere una correzione del deficit di 0,2 punti, pari a 3,4 miliardi di euro e al quale l'Italia dovrà rispondere entro il primo di febbraio."Sono preoccupato perche' l'Europa non ha una strategia su come affrontare la nuova globalizzazione", ha detto il ministro dell'Economia, intervenuto a una sessione al Wef sulla crisi della classe media. "L'europa non affronta le sfide in modo coerente, è ripiegata su se stessa", ha detto Padoan facendo riferimento anche alla sfida dell'immigrazione. "Non penso che stiamo uscendo dalla globalizzazione - ha aggiunto - ma che stiamo entrando in un nuovo stadio di relazioni internazionali".''Il problema dell'Europa è l'Europa. I nostri problemi nascono in Bruxelles e, talvolta, in Francoforte. Questo è il problema. Dobbiamo rovesciare completamente le politiche perchè ora si stanno dando i giusti argomenti per convincere che il populismo ha ragione''."I policy makers devono avere la visione" necessaria per attivare gli attori dell'economia, tuttavia "specialmente in Europa manca quella visione e questa è la sfida che Brexit e Trump ci lanciano. Mi dispiace essere pessimista ma è così".Le economie avanzate e specialmente l'Europa l'insoddisfazione della clase media, la disillusione per il futuro e la delusione per le prospettive "vengono espresse dicendo no a qualsiasi cosa i leader politici suggeriscano" e in queste condizioni "individuare delle soluzioni è più difficile che dire no", ha detto durante un panel al Forum economico mondiale il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. "E' il segno di una crisi che richiede il ripensamento della leadership"."Dobbiamo prendere il populismo seriamente anche perchè quelli che lo votano, in molti casi, sono brave persone, che sono preoccupate sul futuro dei propri ragazzi, sull'educazione, sulla sicurezza. E vanno presi molto seriamente'', ha detto Padoan. Per il ministro però dal populismo non arrivano risposte. ''Le soluzioni sono complicate e richiedono tempo per risolvere i problemi''.Inviata ieri dagli uffici di Bruxelles, la lettera ha l'obiettivo di ottenere dal governo italiano le informazioni sul divario, pari a circa lo 0,2% del Pil, fra gli impegni presi per il 2017 e i dati contenuti nella bozza di bilancio approvata dal governo, in tempo per l'elaborazione delle previsioni economiche di primavera, basate sui dati al primo febbraio, e per il rapporto sul debito pubblico italiano secondo l'articolo 126/3 dei trattati, previsto per le prossime settimane. La missiva di Bruxelles "è all'attenzione degli uffici competenti che la stanno valutando", hanno commentato fonti del Mef. "Siamo in contatto con la Commissione e nei prossimi giorni faremo le valutazioni del caso - hanno aggiunto - Se, come e quando intervenire verrà deciso dal Governo nei prossimi giorni". Sulla vicenda è intervenuto da Atene, dove è in visita ufficiale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "E' giusto che l'Unione europea chieda agli Stati membri di avere i conti in ordine e le finanze a posto, ma lo stesso rigore deve essere utilizzato anche quando gli Stati sono inadempienti sulla ricollocazione dei migranti e su altri dossier", ha concluso il Capo dello Stato.