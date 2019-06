La replica Padoan a Di Maio: con centrosinistra debito stabilizzato e in diminuzione

Condividi

"Il vicepremier Di Maio dimentica che con i Governi di centrosinistra il debito pubblico è stato stabilizzato, ed era cominciato a scendere, mentre è ripreso a salire quando loro sono andati al Governo. Così come dimentica di dire che con i precedenti esecutivi il deficit strutturale è andato via, via scemando consentendo una maggiore fiducia da parte dei mercati e livelli dello spread più bassi dell'attuale".Lo scrive in una nota l'ex ministro dell'Economia e deputato Pd Pier Carlo Padoan."L'inversione di tendenza è avvenuta con il governo gialloverde, che con le sue scelte di bilancio ha fatto mancare la fiducia nei confronti del sistema italiano portandoci alla situazione attuale, con un grave deficit di credibilità e di affidabilità da parte di mercati e investitori stranieri", conclude Padoan.