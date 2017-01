Ministro dell'Economia Padoan: perplessi su comunicazione Bce ma ottimi rapporti Audizione sul decreto 'salva-risparmio'

"I rapporti con le istituzioni europee sono ottimi dal punto di vista istituzionale e personale, per questo mi sono permesso semplicemente di dire che la politica di comunicazione poteva essere migliorata". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in audizione sul decreto 'salva-risparmio' ricordando che "la notifica di poche righe con due numeri, che diceva che i miliardi" necessari per Mps erano "8,8 invece che 5 senza alcuna spiegazione ha lasciato perplessi tutti quanti, anche i mercati"."La ragionevolezza della soglia sarà valutata dalla Consulta. Aspettiamo questa considerazione. È un fatto ovvio dire che la gran parte delle banche popolari hanno preso una decisione, salvo alcune. Se si dovesse tornare indietro sulla soglia, ci sarebbero effetti di retroazione complicati". Lo ha detto il ministro rispondendo alle domande nel corso dell'audizione.