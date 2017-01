Intervista al Tg3 Padoan risponde all'Eurogruppo: "Abbassare il debito è una priorità del governo"

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, è intervenuto ai microfoni del Tg3, in merito alla richiesta di manovra aggiuntiva avanzata dalla Commissione Ue."Bruxelles ci ricorda che l'Italia ha un debito troppo alto, e questo lo sappiamo tutti, che avrebbe dovuto cominciare a scendere da quest'anno. Non lo ha fatto -ricorda Padoan- perchè purtroppo siamo stati in deflazione e le condizioni di mercato non ci hanno permesso di completare il programma di privatizzazione".Il ministro assicura, quindi, che "quest'anno prenderà di nuovo quota" il piano di dismissione e, inoltre, "ci aspettiamo una crescita più elevata, anche da punto di vista nominale". Padoan ha concluso affermando che "la via maestra per abbattere il debito è la crescita, che è una priorità del governo".Padoan si è anche detto "un po' stupito" dalla revisione al ribasso da parte del Fondo Monetario Internazionale delle previsioni di crescita del Pil italiano. "Non sono molto d'accordo sulle stime", ha aggiunto il ministro.