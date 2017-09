Il dramma a San Giorgio in Bosco Padova: ferisce ex moglie davanti ai figli, poi si impicca

Un 48enne di origini bosniache ha assalito a colpi di martello l'ex moglie, ferendola, e poi si è tolto la vita impiccandosi. E' accaduto oggi a San Giorgio in Bosco, nell'Alta padovana.L'aggressore suicida viveva a Cadoneghe, in provincia di Padova. La donna, un'italiana di 38 anni, è ricoverata in ospedale a Padova ma non è in pericolo di vita. Illesi i due figli della coppia, entrambi minorenni, presenti in casa con la mamma al momento del fatto. La donna, impiegata, dopo la separazione dal marito si era trasferita a San Giorgio in Bosco.