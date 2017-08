Decine di feriti Pakistan, esplosione a Quetta alla fermata di un autobus: almeno 15 morti

S'aggrava il bilancio dell'esplosione avvenuta oggi a Quetta, nel sudovest del Pakistan: almeno 15 persone sono rimaste uccise e 32 ferite. L'ha riferito il ministro dell'Interno provinciale Sarfraz Bugti La deflagrazione è avvenuta a una fermata del bus della città capitale provinciale del Belucistan, che confina con Iran e Afghanistan. Non è ancora chiara la natura dell'esplosione e non ci sono ancora rivendicazioni. Quetta è stata obiettivo di attacchi da parte dei talebani e dello Stato islamico in passato.