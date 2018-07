L'alpino travolto da un blocco di ghiaccio Pakistan, incidente in montagna durante esercitazione. Muore militare italiano Il caporal maggiore scelto era impegnato in una spedizione alpinistica sul Monte Gaserbrun IV. L'incidente si è verificato a 6.300 metri di quota. A nulla sono valsi gli immediati tentativi di soccorso da parte dei commilitoni. Cordoglio espresso da istituzioni e forze politiche

Il caporal maggiore dell'Esercito Maurizio Giordano

Un tragico incidente. Durante l'ascensione del Monte Gaserbrun IV, nell'ambito di una spedizione alpinistica in Pakistan, ha perso la vita il caporal maggiore scelto Maurizio Giordano, 32 anni, del Centro Addestramento Alpino di Aosta. L'alpino è stato travolto da un blocco di ghiaccio mentre si calava in corda doppia lungo un ripido pendio. Al momento dell'incidente era assieme a Marco Majori, Marco Farina e Daniele Bernasconi. Erano impegnati nella fase di acclimatamento. Giunti a campo 2, avevano deciso di rientrare a valle a causa delle cattive condizioni meteo. L'incidente si è verificato a 6.300 metri di quota, sotto la "seraccata degli italiani". A nulla sono valsi gli immediati tentativi di

soccorso da parte dei commilitoni.



Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, appresa la notizia, ha espresso solidarietà alla famiglia del militare e all'Esercito. "Ai familiari del Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano va il sentimento di vicinanza di tutto il personale della Difesa e mio personale. Sono vicina all'Esercito, che sta vivendo questo tristissimo momento di lutto condiviso da tutte le Forze Armate", ha scritto in una nota.

Cordoglio e vicinanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, ai familiaridel caporal maggiore scelto. E il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, appresa la notizia del decesso del Caporal Maggiore Scelto esprime "sentimenti di solidale cordoglio ai familiari, a nome della Forza Armata e suo personale".Il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, esprime "il più profondo cordoglio per questa grave perdita. In questo tristissimo momento, assieme a tutte le donne e agli uomini dell'Esercito e della Difesa, ci stringiamo in un forte abbraccio attorno alla famiglia".Dolore e cordoglio sono stati espressi anche da diverse forze politiche: "Alla famiglia e al Capo diStato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, giunga il profondo cordoglio di tutti i senatori di Forza Italia" afferma il capogruppo Anna Maria Bernini."Esprimo profonda e sentita vicinanza ai familiari del Caporal Maggiore Scelto Maurizio Giordano. A loro va il mio sincero abbraccio. In questo momento di estrema tristezza per le Forze Armate tutte, il mio cordoglio va anche agli uomini dell'Esercito, colpiti da un tragico lutto", dichiara la Senatrice Pd Laura Garavini, Vicepresidente della Commissione Difesa.E Giorgia Meloni esprime "le condoglianze di Fratelli d'Italia per la tragica scomparsa del caporal maggiore scelto Maurizio Giordano. Ai suoi familiari e ai vertici della Difesa - dice il presidente di FdI - giunga il nostro sincero cordoglio".