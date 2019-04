Tensioni nella maggioranza Palazzo Chigi: decreto crescita esaminato "fuori sacco" in Consiglio dei ministri Riunione convocata alle 19

Primo Consiglio dei ministri dopo Pasqua in un clima di tensione nella maggioranza, dal caso Siri al "Salva-Roma".Il decreto crescita viene esaminato dal Cdm, slittato dalle 18 alle 19, "fuori sacco". E' quanto sottolineano fonti di palazzo Chigi precisando che il provvedimento non è segnalato nell'odg perché formalmente già approvato in una precedente riunione, sia pure salvo intese.Matteo Salvini, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e tutti i ministri leghisti partecipano al Cdm. Si apprende da fonti del Carroccio. Per il Movimento 5 Stelle sarebbe presente soltanto il ministro Barbara Lezzi mentre il vicepremier Luigi Di Maio avrebbe disertato la riunione per la registrazione a 'Di Martedì' su La7.All'ordine del giorno figurano invece il ddl "per la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della repubblica italiana e il governo dello stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016; il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016; il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017; il ddl di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018"."Il governo da 'operetta' non si smentisce mai: rinviare di un'ora il Consiglio dei Ministri tanto strombazzato e giustificare in extremis l'assenza dall'Ordine del Giorno del Decreto Crescita, consegna esattamente l'immagine di inconcludenza di questa maggioranza. Impegnati a scambiarsi colpi sotto la cintola con minacce, veleni sul caso Siri e sul debito di Roma, i due alleati dimostrano di non avere a cuore le sorti del Paese. È il capolinea di un esperimento fallimentare nel quale il giustizialismo cieco e a senso unico dei 5stelle, unito all'approssimazione e all'incompetenza, deve lasciare il passo finalmente all'unico governo capace di riportare il Paese sui binari della crescita e dello sviluppo: il centrodestra." Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.