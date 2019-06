Erano in servizio in una scuola dell'infanzia Palermo, maltrattamenti ai bambini: sospese sei maestre Le accuse dopo le indagini dei Carabinieri su segnalazione dei genitori dei bambini ed altre testimonianze

Avevano 3 e 6 anni gli alunni che avrebbero maltrattato. Alunni che frequentavano tre classi dello stesso istituto. Sei insegnanti della scuola dell'infanzia di Collesano, piccolo comune in provincia di Palermo, sono state sospese dall'insegnamento dopo un'indagine condotta dai Carabinieri e coordinata dalla procura di Termini Imerese.Per tre insegnanti la sospensione è di 12 mesi, per altre tre di 9. Tutto è partito dalle segnalazioni dei genitori dei bambini coinvolti e dopo altre testimonianze raccolte dai militari.I Carabinieri hanno documentato "sistematici e quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico da parte delle sei maestre in tre classi della scuola. Le interdittive sono state firmate dal gip di Termini Imerese