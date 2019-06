Ad inchiodarlo le diverse ricostruzioni fatte anche dal figlio adolescente Palermo: arrestato l'uomo che ha ucciso la moglie nel negozio dove lavorava All’inizio aveva raccontato che aveva difeso il figlio dall’aggressione della madre. Una sorta di legittima difesa. Invece ad ucciderla a colpi di taglierino nel negozio dove lavorava come commessa era stato lui. Ora è in carcere

E' stato fermato per omicidio Marco Ricci, 42 anni, che lo scorso 15 giugno in un negozio di calzature di Carini ha ucciso con colpi di taglierino alla presenza del loro figlio la moglie, Anna Maria Scavo, 36 anni, commessa.Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Palermo e sarà sottoposto al vaglio della convalida del Giudice per le indagini preliminari nelle prossime ore. Secondo l'accusa, la ricostruzione degli eventi fornita dall'uomo e dal figlio minorenne sarebbe "incongruente con le successive risultanze investigative", frutto anche di un minuzioso sopralluogo eseguito di Carabinieri della sezione Investigazione scientifiche del Nucleo investigativo di Palermo. Ricci è stato trasferito in carcere.La donna 36 anni di Carini, un centro in provincia di Palermo, era stata uccisa nel negozio di scarpe del paese in cui da anni lavorava come commessa. Al delitto aveva assistito il figlio 14enne della coppia, che da un anno si era separata tra tensioni e liti mai terminate. L'omicidio, da subito presentava molti aspetti poco chiari: prima di tutto la dinamica: per ricostruirla i Carabinieri avevano ascoltato per ore l'adolescente, che si sarebbe trovato nell'esercizio commerciale coi genitori. Ai militari dell'Arma, coordinati dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, aveva detto che il padre, Marco Ricci, 41 anni, avrebbe reagito per difenderlo dall'aggressione della ex moglie.