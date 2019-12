L’agguato in strada Palermo, carpentiere ucciso a colpi di pistola L’uomo era a casa ed era sceso per controllare la macchina quando è stato colpito dagli spari. Sulla vicenda indaga la Polizia

Non c’è stato nulla da fare. I colpi di pistola lo hanno raggiunto all’aorta delle gambe. È morto dissanguato la notte scorsa, all’ospedale Cervello di Palermo un carpentiere di 47 anni.L’agguato è avvenuto in strada.Secondo quanto hanno raccontato i familiari l’uomo era a casa in Via Zumbo nel quartiere al Cep di Palermo quando, è sceso in strada per dare un'occhiata alla sua macchina parcheggiata vicino al palazzo.A quel punto l’uomo sarebbe stato colpito da colpi di pistola esplosi da ignoti. I proiettili lo hanno raggiunto all'altezza dell'inguine e gli hanno provocato un'emorragia all'aorta. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo all'ospedale Cervello.Sulla vicenda indaga la Polizia.