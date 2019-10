E' il terzo caso in pochissimi giorni Palermo, nuovo pestaggio in centro Sono stati identificati e denunciati due ventenni che la notte scorsa hanno aggredito un ragazzo che stava solo difendendo la sua fidanzata

Ancora un'aggressione in centro a Palermo. Vittima questa volta un ragazzo di 23 anni picchiato la scorsa notte in piazza Nascè, a pochi passi dalla centralissima piazza Sturzo.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scatenare la furia degli aggressori, un 29enne e un 25enne che sono stati identificati dai Carabinieri e denunciati per lesioni personali, sarebbe stato il tentativo del 23enne di 'difendere' la ragazza che era con lui da alcuni pesanti apprezzamenti. Così non appena si è avvicinato per chiedere spiegazioni il ragazzo è stato colpito da un violento pugno in faccia. A quel punto la vittima si è accasciata a terra, sbattendo il volto contro una panchina.Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla. I medici hanno disposto il trasferimento al reparto di Oculistica del Civico, dove è stato dimesso con 28 giorni di prognosi.Questo è il terzo caso in pochissimi giorni. L'ultima aggressione risale a due giorni fa quando un ragazzo è stato colpito violentemente da uno sconosciuto. La vittima è ricoverata in prognosi riservata per una emorragia cerebrale. E il giorno prima si è verificato un altro caso simile. Stesse modalità ma sopratutto stessa violenza gratuita.