Mafia Palermo, sparatoria all'ingresso del mercato del Capo: un morto Fermato il presunto killer è un cugino del boss di Portanuova Tommaso Lo Presti. La vittima, un pluripregiudicato, gestiva una bancarella di frutta e verdura nello storico rione palermitano

Sparatoria vicino a Porta Carini all'ingresso del mercato del Capo a Palermo.Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno soccorso una persona, ferita da alcuni colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale e è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.Il mercato del Capo e Porta Carini si trovano in pieno centro città a pochi passi dal palazzo di Giustizia e dal teatro Massimo.L' uomo di 30 anni, Andrea Cusimano, pluripregiudicato, faceva il commerciante. La sparatoria è avvenuta tra le bancarelle che affollano la zona. Le modalità del delitto fanno ipotizzare la matrice mafiosa.I carabinieri hanno fermato Calogero Lo Presti, 23 anni, cugino del boss di Portanuova Tommaso Lo Presti.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata affiancata da due uomini, uno dei quali Lo Presti, a bordo di una Smart. Lo Presti è sceso e ha iniziato a sparare a Cusimano,che è fuggito dentro al mercato. Il killer l'ha inseguito sparandogli più volte fin quando l'ha visto cadere. Tracce di sangue sono ancora visibili a terra. Lo Presti è poi tornato in auto. Nel frattempo, prima che il complice potesse allontanarsi dalla zona, sono arrivati due carabinieri. Uno dei militari ha costretto l'assassino a scendere dalla macchina, nella colluttazione il carabiniere rimasto lievemente ferito. Il complice ha lasciato la Smart ed riuscito a fuggire a piedi. Gli investigatori lo stanno cercando.