Per ricordare la fine della Prima guerra mondiale Palio di Siena, estratte le 10 contrade per la corsa straordinaria del 20 ottobre Sono Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa le dieci sorteggiate

Sono Torre, Lupa, Chiocciola, Oca, Drago, Tartuca, Selva, Civetta, Nicchio e Giraffa le dieci contrade estratte a sorte questo pomeriggio, in un sala del Palazzo Comunale, per il Palio straordinario per ricordare la fine della prima Guerra mondiale, in programma il 20 ottobre. Un evento, quello di stasera, cui hanno assistito in piazza del Campo oltre quarantamila persone.Nella prossima corsa non mancano rivalità storiche come quelle tra Oca e Torre e Tartuca e Chiocciola. Con l'estrazione sono iniziate le strategie dei dirigenti delle contrade partecipanti alla corsa straordinaria per assicurarsi il migliore fantino nel caso di assegnazione, alla cosiddetta Tratta dei cavalli del 14 ottobre, di un animale vincente.