Mondiali Pallavolo, l'Italia supera anche la Finlandia. A un passo dalle Final Six Prossimo impegno stasera alle 21.15 con la Russia

L'Italia inizia con il piede giusto la seconda fase del Mondiale di volley maschile. Gli azzurri, in un Forum d'Assago tutto esaurito, piegano 3-0 la Finlandia (25-20, 25-18, 25-16) senza problemi e sono a un passo dalla qualificazione alle Final Six.La sesta vittoria consecutiva (18 punti) in altrettante partite avvicina ulteriormente i ragazzi di Blengini alla fase finale di Torino: per avere l’aritmetica certezza servirà conquistare un punto nelle prossime due gare.Nella partita di questa sera i migliori marcatori sono stati Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, entrambi autori di 14 punti. Netto il predominio degli azzurri a muro (11 a 3) e a livello di errori generali: 9 quelli della nazionale tricolore, rispetto ai 15 degli avversari.L’Italia è scesa in campo con Giannelli in palleggio, Zaytsev opposto, schiacciatori Juantorena e Maruotti, centrali Anzani e Mazzone, libero Colaci. Filippo Lanza ha vestito i panni del secondo libero, in via precauzionale a causa del riacutizzarsi di una lieve tendinopatia al ginocchio destro.Nel primo set l’equilibrio è durato sino al (14-14), poi è salito sugli scudi Osmany Juantorena: il numero 5 italiano ha sfoderato tutto il suo repertorio (perfetto in attacco) e ha lanciato la fuga degli azzurri (18-15). I finlandesi hanno accusato il colpo mentre i ragazzi di Blengini, con un Mazzone molto prolifico, si sono imposti senza problemi (25-20).La supremazia azzurra è proseguita al rientro in campo, il muro dell’Italia (6 nel set) si è fatto sentire e così la formazione finlandese è scivolata indietro (11-6). Gli scandinavi non hanno trovato contromisure a un Ivan Zaytsev inarrestabile in attacco e gli azzurri hanno chiuso con un perentorio (25-18).ella terza frazione i ragazzi di Blengini hanno aumentato ulteriormente il ritmo, e pronti via sono scappati avanti (8-1). La continuazione del set è stato un monologo azzurro, accompagnato punto dopo punto dal tifo dei 12mila spettatori del Forum di Assago, sino al 25-16 finale.