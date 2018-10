A Yokohama Italia sconfitta 3-2 Pallavolo: azzurre d'argento, Serbia campione mondiale Finale iridata emozionante, le serbe si impongono 15-12 al tiebreak. C'è rammarico ma anche consapevolezza di un risultato straordinario

Si chiude con un argento comunque splendido l’avventura mondiale delle ragazze azzurre del volley, sconfitte 3-2 dalla Serbia, campione d’Europa in carica e argento olimpico a Rio. Era la prima finale iridata tutta europea. Per l’Italia era la seconda finale mondiale dopo quella vinta a Berlino sugli Usa nel 2002. Così i parziali per le serbe: 21-25 25-14 23-25 25-19 15-12, 1h56’.L’Italia comincia benissimo: subito 9-5 poi recupero Serbia sull’8-9 ma le azzurre reagiscono bene, allungano 16-12 e chiudono con autorità 25-21 in 25’. Nella seconda frazione il match cambia rotta: azzurre avanti 5-3, poi però affiorano problemi in ricezione. Italia sotto 6-8, 11-19 e set concluso in soli 23’ 14-25 per la Serbia. Nel terzo set regna sovrano l’equilibrio: le ragazze di Mazzanti partono 3-1, poi le serbe recuperano. Momento difficile per l’Italia quando da 17-14 si ritrova 19-21, ma la reazione è splendida e con grande concentrazione e attenzione il set è chiuso 25-23 in 26’. Nel quarto set azzurre in sofferenza: le campionesse d’Europa in carica volano 7-2, l’Italia recupera 7-9, anche 17-19, ma la Serbia chiude 25-19 in 25’. Ragazze appannate in alcuni momenti. L’avvio del tie-break fa ben sperare: Italia avanti 3-1 e 7-5, poi il muro della Mihajlovic sulla Egonu (8-10) diventa il momento clou che decide la partita. Alla fine non bastano 33 punti della giovanze azzurra; dall’altra parte eccezionale la prestazione della mancina Boskovic (26), decisiva anche la Mihajlovic con 19. Per l’Italia resta il rammarico di aver perso in finale, ma anche la consapevolezza di un argento straordinario di una squadra giovanissima che fa ben sperare per uno splendido futuro."Le ragazze della nazionale italianadi volley donne sono state davvero brave: complimenti a tutti,ora vi aspetto al più presto al Quirinale per abbracciarvi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al telefono con il n.1 del Coni Giovanni Malagò. Il capo dello stato, nella telefonata che ha fatto a Malagò, ha anche aggiunto"di estendere le felicitazioni al presidente della federazione,al commissario tecnico e a tutto lo staff".