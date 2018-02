Il delitto di Pollenza (Macerata) Pamela, uccisa e fatta a pezzi. L'uomo fermato si difende: "L'ho seguita ma non sono stato io" L'uomo - un nigeriano con permesso di soggiorno- è stato individuato grazie alle immagini del sistema di sicurezza. Il cadavere della giovane è stato identificato ieri pomeriggio come quello di Pamela Mastropietro, 18 anni, che due giorni fa aveva lasciato volontariamente la comunità di recupero "Pars" di Corridonia, dove era ospite

Un uomo fermato per il cadavere fatto a pezzi nelle valige nel Maceratese @CronacheMc #chilhavisto pic.twitter.com/lDQvdvAqlg — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 31 gennaio 2018



Dettagli macabri, elementi rituali: si delineano in queste ore i contorni del giallo di Pollenza, il paese delle Marche dove in due trolley sono stati trovati i resti, perfettamente lavati e privi di sangue, di una giovane donna che viene identificata come Pamela Mastropietro, 18 anni, scomparsa il 29 gennaio da una comunità di recupero.Nella notte uomini sono stati fermati e interrogati. In stato di fermo in particolare un cittadino nigeriano, già noto alle forze di polizia. L'uomo è stato a lungo interrogato in caserma e successivamente accompagnato dai Carabinieri in un condominio in via Spalato 124 a Macerata. A quanto si è potuto vedere era in manette.L'uomo è stato individuato grazie alle immagini del sistema di sicurezza nei pressi di una farmacia a Macerata, nelle quali appare mentre sta seguendo la 18enne scomparsa. Il nigeriano, che si trova in Italia regolarmente, ha ammesso di avere notato e seguito Pamela, ma di averla poi persa di vista. Ha negato anche qualunque coinvolgimento nell'omicidio e, anzi, avrebbe indicato altre persone che, secondo lui, potrebbero essere implicate. In queste ore sono in corso ulteriori perquisizioni nelle case di queste persone.Il cadavere della giovane è stato identificato ieri pomeriggio. Due giorni fa, il 29 gennaio, aveva lasciato volontariamente la comunità di recupero "Pars" di Corridonia, dove era ospite.Ieri mattina, sulla base della segnalazione di un'automobilista, i militari avevano trovato, sul ciglio della strada della zona industriale di Pollenza, due trolley. All'interno il corpo di una giovane donna, smembrato. Nel pomeriggio - spiegano gli investigatori - in seguito ai risultati della prima ispezione sul corpo condotta dal medico legale e ai primi risultati delle indagini, si è arrivati all'identificazione del cadavere.Si indaga per appurare se la ragazza abbia lasciato la comunita' sapendo gia' chi incontrare, da chi andare e dove trovare una nuova sistemazione. Portandosi dietro i suoi effetti personali nel trolley rosso, uno dei due in cui sono stati trovati invece i suo resti umani, frutto di un orribile sezionamento. Nessuna traccia, invece al momento, dei vestiti di Pamela e di quanto la stessa aveva con se' quando ha lasciato la comunita'. Tra le ipotesi, quella di un delitto maturato quasi come in una sorta di "rito", ma anche quella della punizione nell'ambito delle tossicodipendenze locali ai margini della stessa comunita'. Il corpo smembrato, senza vestiti, era perfettamente pulito e non presentava tracce di sangue.La madre della ragazza, che vive a Roma, aveva denunciato ai Carabinieri della stazione San Giovanni la sua scomparsa dalla comunità di recupero di Corridonia, in provincia di Macerata."Spero tanto che non sia lei - ha commentato la mamma di Pamela - Non ho alcuna idea del perché si sia allontanata dalla comunità e di quel che è accaduto. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto".Pamela Mastropietro era da tempo dipendente dalle droghe. "Tutti dipendiamo da qualcosa che ci fa dimenticare il dolore", scriveva lei stessa su Facebook postando la foto di un pacchetto di sigarette, una bottiglia di whisky e un accendino. In passato aveva studiato in una scuola per estetisti a Roma, nella speranza, forse, di poter aiutare la mamma nel salone di bellezza a due passi dal centro. Ad agosto scorso è finita in una comunità di recupero, da dove due mesi dopo era già scappata una volta. Una fuga durata cinque giorni che ha tenuto con il fiato sospeso amici e famiglia. Qualche giorno dopo, il ritrovamento, grazie alla segnalazione di alcune persone che l'avevano riconosciuta in strada.Del caso si è occupato anche il programma televisivo "Chi l'ha visto?". Pamela si è allontanata "da una struttura di Corridonia" con il suo trolley rosso e blu e "andava forse in direzione di Macerata", le parole della mamma.