Unico imputato Innocent Oseghale, nigeriano di 30 anni Pamela: iniziata udienza decisiva. Attesa la sentenza “Speriamo che oggi sia fatta giustizia". Lo ha detto il legale della famiglia di Pamela Mastropietro, l'avvocato Marco Valerio Verni che si trova in aula con i genitori e ai parenti della ragazza al Tribunale di Macerata. "Ci aspettiamo la massima condanna", ha continuato Verni. Fuori striscioni due manifesti con scritto "Pamela C'è" e "Verità e giustizia per Pamela"

E’ attesa per oggi il verdetto sull’ultima udienza del processo, davanti alla corte d'assise di Macerata, a Innocent Oseghale, nigeriano di 30 anni, unico imputato della morte di Pamela Mastropietro, il cui corpo è stato ritrovato, fatto a pezzi, il 31 gennaio dello scorso anno all'interno di due trolley abbandonati nella campagna di Pollenza, a pochi chilometri di Macerata. La corte d'assise è presieduta da Roberto Evangelista, che guida la sezione penale del tribunale di Macerata, con giudice a latere Enrico Pannaggi e completata da sei giudici popolari.Il pusher nigeriano è accusato di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere. Per lui, la procura ha chiesto la condanna all'ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno e, qualora non fosse riconosciuta la violenza sessuale, una condanna a 30 anni. Oseghale ha confessato di aver fatto a pezzi il corpo di Pamela e di aver abbandonato i suoi resti, ma ha sempre negato di averla violentata e poi uccisa: i suoi difensori hanno chiesto l'assoluzione per le prime due accuse.Questa mattina sono previste le repliche dell'accusa e dai legali delle parti civili, Marco Valerio Verni, zio di Pamela, che difende gli interessi della famiglia Mastropietro, che ha chiesto un risarcimento di un milione di euro; Andrea Marchiori, che assiste il proprietario della mansarda di Via Spalato, dove si e' consumato il delitto e ancora sotto sequestro; Carlo Buongarzone, in rappresentanza del comune di Macerata. Gli ultimi interventi saranno della difesa di Oseghale, rappresentato dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi. Se le repliche dovessero richiedere un tempo eccessivo e' possibile che sia fissata un'altra udienza, la prossima settimana, per la camera di consiglio e la sentenzaE' l'alba del 31 gennaio 2018 e all'interno di due trolley abbandonati nella campagna tra Pollenza e Casette Verdini, poco distante da Macerata, viene ritrovato il cadavere fatto a pezzi di una giovane donna: le membra sono perfettamente pulite, senza tracce di sangue. Quei resti appartengono a Pamela Mastropietro, romana di 18 anni, fuggita due giorni prima dalla comunità Pars di Corridonia, della quale era ospite. Lei è una ragazza fragile, "bordeline" secondo chi ha studiato la sua personalità. Gli investigatori, coordinati dal capo della procuraMaceratese, Giovanni Giorgio e dal sostituto Stefania Ciccioli, impiegano poche ore per ricostruire il suo percorso fino a Macerata. I carabinieri, che già erano sulle tracce dellaragazza dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla mamma, fermano un nigeriano. Si tratta di Innocent Oseghale, 30 anni, con in tasca un permesso di soggiorno scaduto nel 2017, pusher già noto alla forze dell'ordine.A inchiodarlo alcuni testimoni e le immagini delle telecamere che portano da Giardini Diaz, dove ha incontrato Pamela, fino a Via Spalato, dove abita in una mansarda presa inaffitto dalla compagna. La stessa mansarda dove il Ris rinviene i vestiti insanguinati di Pamela. Il 1 febbraio davanti ai magistrati che lo interrogano, Innocent Oseghale nega ogniresponsabilita' ma finisce in carcere. Le accuse sono di vilipendio e occultamento di cadavere perché il gip Giovanni Maria Manzoni non ritiene di addebitargli al momentol'omicidio, per il quale resta comunque indagato. Agli inquirenti Oseghale continua a negare tutto: "Pamela l'ho lasciata viva in casa, è stata uccisa da un'overdose dieroina" (dira' il 16 marzo), ma per i consulenti dell'accusa, la ragazza è stata ferita a morte da "due colpi di arma da punta e taglio penetrati alla base del torace, a destra, quandola vittima era ancora in vita". Il 3 maggio, il procuratore di Macerata ottiene dal gip la misura in carcere per Oseghale anche per l'accusa di omicidio volontario, ma non per quella diviolenza sessuale.A fine luglio il nigeriano viene ascoltato di nuovo, nega l'assassinio ma ammette: "Ho fatto a pezzi Pamela". Pochi giorni dopo, un pentito di mafia, l'ex 'ndranghetista crotonese Salvatore Marino, rivela al pm Giorgio le confidenze che Oseghale gli aveva fatto in carcere. Il supertestimone e i risultati delle indagini autoptiche e tossicologiche su Pamela cementano l'intero castello accusatorio della procura maceratese nel processo davanti alla corte d'assise che si è aperto il 13 febbraio scorso.