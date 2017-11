Gli atenei: siamo classificati come istituzioni caritatevoli Panama Papers. The Guardian: "Anche le università di Oxford e Cambridge investono off-shore" I documenti rivelano che entrambe le università investirono in società di private equity con base nel Dalware alle isole Cayman, uno dei paradisi fiscali più amati dai 'Paperoni' che hanno scelto di evitare il fisco nazionale

Oxford

Condividi

Le università di Oxford e Cambridge hanno investito decine di milioni di sterline in fondi offshore, e anche in una joint venture per sviluppare esplorazioni petrolifere e perforazioni in alto mare.È una delle rivelazioni dei Panama Papers, resa pubblica da The Guardian, uno dei quotidiani che partecipano al consorzio di giornalisti investigativi.I documenti rivelano che entrambe le università investirono in società di private equity con base nel Dalware alle isole Cayman, uno dei paradisi fiscali più amati dai 'Paperoni' che hanno scelto di evitare il fisco nazionale.Oxford ha investito 3,4 milioni di dollari (2,6 mln di sterline) in una società di private equity, la Coller International, mettendoli in due fondi separati; Cambridge ha investito 1,7 milioni di dollari.La replica non si è fatta attendere. L'ateneo di Cambridge ha sottolineato come le università siano classificate come istituzioni caritatevoli e per questo motivo "non alcuna tassa da pagare".Oxford sottolinea che le aziende offshore siano state "abitualmente utilizzate per gli investimenti".Il database Paradise Papers comprende 13,4 milioni di documenti riguardanti figure di primario rilievo a livello mondiale, tra cui la stessa Corte di Elisabetta II.