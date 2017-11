Il caso Pane e olio ai bambini non in regola con la mensa scolastica. Il Ministro Fedeli: "Umiliante" Ai microfoni di Radio1 Rai la condanna della responsabile della Pubblica istruzione dopo che il Comune di Montevarchi aveva deciso di offrire un menù ridotto ai bambini dei genitori morosi. La sindaca difende la sua scelta: "Qui chi paga è considerato stupido"

Si allarga la polemica sul "caso Montevarchi", il Comune toscano che ha deciso di dare solo pane olio ai bambini non il regola con il pagamento della mensa scolastica."Faccio una ferma condanna sulla scelta fatta dalla sindaca". Con queste parole Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, si è espressa ai microfoni di '6 su Radio 1' sulla scelta del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai, di somministrare un menù ridotto ai figli di genitori non in regola con il pagamento delle tasse scolastiche. "Non si può sempre far pagare pegno ai bambini – ha aggiunto - Vi rendete conto di cosa significhi per quel bambino, quella bambina, che non ha responsabilità , che non può porre rimedio alle scelte anche sbagliate dei propri genitori, trovarsi in una classe in cui viene differenziato il suo cibo rispetto a quello delle sue compagne e dei suoi compagni? Vuol dire umiliarlo, vuol dire fargli vivere una discriminazione e questo è inaccettabile, in particolare in un ambito scolastico, in una fase nella quale si deve invece sostenere inclusione, uguaglianza, rispetto, cioè far vivere ciascun bambino, ciascuna bambina, dentro un ambito educativo con grande e profondo rispetto"."La cosa che a me fa veramente arrabbiare e che considero non accettabile è che se ci sono responsabilità degli adulti, adulti che sbagliano, non può essere che siano i bambini a pagare - ha sottolineato Fedeli - è un tema che abbiamo già affrontato quando discutevamo della questione della vaccinazione. E' una cosa che non può accadere"."Io non ho lasciato i bambini senza pasto come hanno fatto i loro genitori da irresponsabili, non lo avrei mai fatto". E' quanto afferma il sindaco di Montevarchi (Arezzo) Silvia Chiassai sul provvedimento che lascia i bambini cdi genitori 'morosi' con un pasto a pane e olio. Silvia Chiassai ha aggiunto: "Non dovevamo neppure arrivare a questo perchè un genitore che sa di non aver pagato, che viene avvisato e al termine della scadenza lascia il proprio figlio senza mangiare compie un atto non responsabile. Noi il pasto con olio, pane, frutta e acqua glielo abbiamo dato".Il sindaco difende la sua scelta e ribadisce: "Qui a Montevarchi chi pagava i servizi era considerato 'uno stupido' dal momento che il comune non controllava e nessuna pagava, prova ne che mi sono ritrovata un buco di 530mila euro costituito da trasporti e mense per l'appunto. Io sono psicoterapeuta e non avrei mai lasciato i bambini soli, tanto vero che hanno mangiato con altri 200 bambini che scelgono di portare il pasto da casa e che non si sentono discriminati per il fatto che mangiano in una stanza diversa, per ragioni logistiche e di servizio, da chi usufruisce dei pasti mensa. Ci tengo a precisare che, se una famiglia non può provvedere, viene seguita dai servizi sociali che a Montevarchi seguono il 100 per cento dei non abbienti, non abbiamo mai lasciato solo nessuno".