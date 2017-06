Il giorno dopo Panico in piazza a Torino, polemiche su organizzazione e sicurezza

Psicosi terrorismo o meno, il popolo di piazza San Carlo, o almeno una parte delle migliaia di persone che ieri sera si sono radunate nel 'salotto' di Torino per la finale di Champions League, qualcuno da accusare lo hanno trovato: l'organizzazione.Sono tanti gli aspetti che vengono criticati. A cominciare dagli alcolici. Girava troppa birra già dal pomeriggio e, soprattutto, giravano troppe bottiglie di vetro. "Senza tutti quei cocci - dice Marco C., 36 anni, da Brescia - la maggior parte della gente non si sarebbe fatta male". "Mi sono procurato dei profondi tagli ai piedi solo perche' mentre correvo nella calca ho perso le scarpe" conferma Daniele, 29 anni, da Verona. "Chi si presentava con delle bottiglie - spiega un ragazzo da Udine - doveva buttarle via. E nel frattempo entravano i venditori abusivi con i loro carretti. Ce n'erano a decine. Servivano persino la birra alla spina".Non mancano le lamentele per come erano gestiti gli spazi della piazza. "Lo schermo - spiega Marco C. - era troppo basso, ed e' per questo che la gente si e' accalcata li' sotto. Bastava alzarlo di tre metri e non ci sarebbero stati problemi". "Meglio ancora - lo interrompe un amico - se ne poteva piazzare un secondo, come avevano fatto due anni fa. Io c'ero". A causa della "troppa gente" e di "una situazione che non era delle migliori" il giovane trevigiano Nicola ha deciso, verso le 19, di andare a Borgo Dora, dove era stato allestito un altro maxi schermo e dove non ci sono stati problemi. Critiche anche al sistema dei controlli. "Dal varco di via Maria Vittoria - spiega un lombardo - si poteva entrare solo uno alla volta. Pero', verso il centro della piazza, l'accesso era assai piu' ampio e non tutti venivano monitorati".Il rischio terrorismo e' stato scongiurato. Ma non quello del panico, dell'ebbrezza, dell'effetto moltiplicatore. "C'e' stato un boato, si', ma era il boato della gente che gridava, dei piedi che battevano, dei vetri che si spezzavano - dice Marco - Niente spari, niente scoppi. Ho capito subito che non era un attentato. Ma non potevo fare altro che correre". I suoi compagni assicurano che "le folate sono state tre". La prima dalla zona di un'edicola, la seconda dalla parte opposta: "Siamo scappati in quella direzione e all'improvviso ci e' venuta addosso una marea di gente". L'ultima, dopo alcuni minuti, e' arrivata da un terzo angolo della piazza. Qualcuno, oltre al danno, ha patito anche la beffa. La torinese Emily G, 33 anni, si e' rotta due costole, ha riportato tagli a mani e gambe e ha perduto lo zaino: "Lo ha ritrovato mio papa' - dice - ma era vuoto. Perche' gli sciacalli esistono davvero"."Ci hanno controllato gli zaini, ma mi chiedo tutto sto vetro da dove sia arrivato". Cosi' all'AGI uno dei giovani tifosi della Juventus presenti in piazza San Carlo, subito dopo il fuggi fuggi scatenato da un falso allarme bomba, che ha causato oltre 1.500 feriti, di cui tre in condizioni gravi. Proprio sulla presenza di bottiglie di vetro e lattine si sta cercando di capire se fosse stata emanata o meno un'ordinanza comunale. Interpellati sulla questione, sia l'entourage della sindaca Chiara Appendino che i vertici della polizia municipale hanno risposto con un secco no comment. Molti dei feriti, come confermato da fonti sanitarie, si sono recati nei pronto soccorso di Torino e cintura con ferite da taglio. Stamattina, con un post su Facebook, l'assessore regionale alla Sanita' Antonio Saitta aveva scritto: "Non si puo' pensare di lasciare senza controllo la circolazione di bottiglie in vetro in eventi di massa come quello che ha radunato la folla in piazza San Carlo, moltissimi feriti riportano lesioni anche per colpa dei vetri e questo si sarebbe facilmente potuto evitare". Il capogruppo della Lega Nord in Consiglio comunale Fabrizio Ricca parla di "zero controlli, venditori abusivi ovunque, che hanno riempito di vetro, rivelatosi letale, la piazza. Quello che e' accaduto stanotte non puo' essere insabbiato". Sulla questione e' intervenuto anche il senatore di Forza Italia Lucio Malan. "Vanno accertate - ha detto - le carenze nell'organizzazione della piazza: evidentemente la folla era troppa, le vie di fuga troppo poche e il divieto di non entrare con le bottiglie non fatto rispettare". Infine, il leader dei Moderati Giacomo Portas, secondo cui "non e' pensabile che sia possibile fare entrare bottiglie di vetro a manifestazioni del genere, in raduni di questo tipo bisogna adottare le stesse precauzioni adottate negli stadi durante le partite".Due indirizzi e-mail per fornire informazioni utili alla ricostruzione dei fatti di piazza San Carlo. Sono quelli messi a disposizione della Questura di Torino, che d'intesa con la procura sta effettuando gli accertamenti utili a stabilire che cosa abbia scatenato il panico, e le eventuali responsabilità, tra i tifosi che assistevano alla finale Champions dal maxi schermo. Gli indirizzi mail sono quello dell'ufficio stampa della Questiura, ufficiostampa.questura.to@poliziadistato.it, e quello della Digos, digos.quest.to@pecps.poliziadistato.it. Per essere ricontattati dal personale preposto agli accertamenti investigativi, precisa ancora la Questura, occorre lasciare un recapito e-mail o telefonico."In relazione ai fatti di Piazza San Carlo la Città di Torino precisa che il soggetto organizzatore, Turismo Torino, ha operato con le medesime modalità messe in atto nel 2015 in occasione della finale proiettata il 6 giugno". Lo si legge in una nota del capoluogo piemontese. "Anche in quel caso - prosegue il Comune - la Città, con propria delibera, aveva incaricato Turismo Torino quale soggetto organizzatore e non era stato approvato alcun provvedimento di ulteriore limitazione nella vendita di vetro e metallo, oltre a ciò che è previsto dall'art. 8 bis del Regolamento di Polizia Urbana"."Sono vicino a tutte le persone che ieri sera hanno vissuto momenti di panico, paura e di smarrimento, ai feriti e ai loro famigliari, con l'auspicio che presto si riprendano". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando i fatti di piazza San Carlo. "Un pensiero particolare - aggiunge Chiamparino - al bambino e alla giovane ragazza tuttora ricoverati in condizioni critiche ma stabili, ai quali auguro una pronta guarigione e di poter tornare al più presto nelle loro famiglie".