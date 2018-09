Festival Nazionale Proxima Savona: 'Smettiamo di parlare di migranti o l'Europa salta' Per il ministro per gli Affari Europei l'euro è indispensabile, ma la costruzione dell'Europa è imperfetta. A proposito delle polemiche di queste ore: "Attacchi da membri Ue? Per interessi politici nei loro Paesi"

di Tiziana Di Giovannandrea Paolo Savona, ministro degli Affari europei, dalla ribalta di Proxima, la festa nazionale di Leu-Sinistra Italiana in corso a Torino, lancia un allarme e un avvertimento a tutto il mondo politico: "Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l'Europa alla soglia della rottura" ha chiosato, proponendo una soluzione sulla questione: "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è proprio quello di riprendere in mano le discussioni di fondo, cioè come funziona la politica fiscale in Europa" ha detto Savona."L'Europa è utile al nostro Paese, l'euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta. Possiamo giustificare le imperfezioni del 1992, ma non quelle del 2018, 2019 e cammin facendo" ha proseguito da Torino il ministro degli Affari Europei.In merito agli scontri verbali che ci sono stati al vertice dei ministri dell'Interno a Vienna tra il ministro dell'Interno e vice premier, Matteo Salvini, e il collega del Lussemburgo sul tema immigrazione Paolo Savona ha commentato: "Salvini? E' una grande novità quelle delle polemiche? A parte le opinioni personali di ciascuno, la questione è che la campagna elettorale italiana non è ancora finita e già inizia quella in Europa. E quindi così io decodifico ciò che mi arriva" con questa chiave aggiungendo " Mi tengo fuori dalle polemiche di solito legate al fatto che ciascuno ha problemi di equilibri politici interni nel proprio Paese".Sulle dimissioni di Mario Nava dalla Presidenza della Consob, Savona si è espresso con un 'no comment': "E' un argomento che non conosco".