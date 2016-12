Papa, 800 mila fedeli in più alle udienze del 2016

Nel 2016 quasi 4 milioni di fedeli (3.952.140) in Vaticano agli eventi con Papa Francesco, 800mila in più rispetto al 2015 quando erano stati 3.210.860.Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia che, come tradizione, in occasione della fine dell'anno, pubblica il quadro riassuntivo della partecipazione dei fedeli ai vari incontri con il Papa avvenuti in Vaticano nel corso del 2016: Udienze generali e speciali, Udienze giubilari, Celebrazioni liturgiche, Angelus e Regina Coeli.Dati, precisa la nota, "calcolati sulla base delle domande di partecipazione agli eventi pervenute alla Prefettura della Casa Pontificia e dei biglietti distribuiti dalla stessa, come pure su una stima sommaria delle presenze a momenti come l'Angelus o il Regina Coeli e le celebrazioni in piazza San Pietro".