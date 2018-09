Vaticano Papa Francesco: "La Chiesa ha bisogno di unione, non di solisti fuori dal coro" "Non servono condottieri di battaglie personali che fanno notizia" afferma il Pontefice nel corso di una udienza i vescovi in territori di missione. Da Prato fa eco il presidente della Cei Bassetti: "Preghiamo per la purificazione della Chiesa dagli scandali. E solidarietà a Bergoglio arriva dall'Arcivescovo di Milano, Delpini: "Gratitudine al Papa"

"Di unione ha bisogno la Chiesa, non di solisti fuori dal coro o di condottieri di battaglie personali. Il Pastore raduna: vescovo per i suoi fedeli, cristiano con i suoi fedeli. Non fa notizia sui giornali, non cerca il consenso del mondo, non è interessato a tutelare il suo buon nome, ma ama tessere la comunione".

E "Non soffre di mancanza di protagonismo". Così il Papa in una udienza ai vescovi in territori di missione, parlando di come dovrebbe agire un vescovo della Chiesa.



"No ad arrampicatori, facile avere la croce sul petto"

I vescovi sono "Pastori per il gregge, non per ragioni di prestigio o di carriera, che è tanto brutto. Non siate arrampicatori, per favore, né ambiziosi" ha aggiunto Francesco. "E' facile portare una croce sul petto, ma il Signore ci chiede di portarne una ben più pesante sulle spalle e sul cuore: ci chiede di condividere la sua croce".

"Il Vangelo- ha continuato- non si annuncia da seduti, ma in cammino. Il vescovo non vive in ufficio, come un amministratore di azienda, ma tra la gente, sulle strade del mondo, come Gesù". E ancora: un pastore della Chiesa "non si compiace di comfort, non ama il quieto vivere e non risparmia le energie, non si sente principe, si prodiga per gli altri, abbandonandosi alla fedeltà di Dio. Se cercasse appigli e sicurezze mondane, non sarebbe un vero apostolo del Vangelo".



"Guardatevi dalla mondanità. C'è sempre il rischio - ha avvisato il Papa - di curare più la forma della sostanza, di trasformarsi in attori più che in testimoni".



Bassetti: preghiamo per la purificazione della Chiesa dagli scandali

"Dinanzi alla venerata Sacra Cintola" ha chiesto di pregare per il Papa e per ogni cristiano "che soffre nel corpo e nello spirito", anche a causa degli scandali e delle divisioni nella Chiesa. Questo è l'invito che il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha rivolto ai fedeli nella cattedrale di Prato in occasione della ricorrenza della Natività di Maria.



L'arcivescovo di Perugia, che su invito del vescovo di Prato ha presieduto il solenne pontificale, nella sua omelia ha ricordato che gli "scandali e le divisioni nella Chiesa non sono, purtroppo, un fatto nuovo. Tuttavia, quando avvengono ci amareggiano e ci fanno soffrire, come nell'ora presente". Per Bassetti la Chiesa "è formata da esseri umani, sempre bisognosa di purificazione. Si tratta di una constatazione cui la storia ci ha da tempo abituati, ma anche di una amara realtà cui purtroppo siamo costretti ad assistere quasi ogni giorno". Per questo ha invocato la protezione della Sacra Cintola mariana, reliquia custodita da secoli nella cattedrale di Prato.

Parole di sostegno a Bergoglio sono arrivate stamattina anche dall'Arcivescovo di Milano. "Noi vogliamo bene al Papa. E questo si esprime ascoltando la sua voce e leggendo i suoi testi. Noi non dipendiamo dai titoli dei giornali" ha detto, concludendo la Messa Pontificale per la Solennità di Santa Maria Nascente con cui si apre l'anno pastorale. "Noi cattolici non possiamo prescindere dal riferimento al Papa perché questo ci tiene uniti. Ma siccome noi di Milano siamo, per cosi' dire, 'migliori degli altri', volevo pubblicare addirittura un decreto che si intitolasse 'La Chiesa di Milano vuole bene a papa Francesco'", ha scherzato Delpini. In occasione del Pontificale, l'arcivescovo ha anche comunicato che il 18 novembre, prima domenica di Avvento, inizierà la visita pastorale "in piena consonanza con il nuovo anno pastorale che si inaugura nel segno delle dimensione pellegrinante della fede".