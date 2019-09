Bergoglio ha parlato di differenze tra paesi nel mondo Papa: "Con i migranti deve tornare l'umanità, senza escludere nessuno" "Non si può rimanere indifferenti di fronte alla miseria di tanti innocenti". Così il pontefice Francesco nella giornata mondiale del migrante e del rifugiato

Papa Francesco si è rivolto al popolo cristiano durante l'omelia per la messa della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, la 105esima. "Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni". Persone che assieme ai migranti e ai rifugiati "sono vittime della cultura dello scarto"."Il signore ci chiede di mettere in pratica la carità nei loro confronti per restaurare la loro umanità, assieme alla nostra, senza escludere e senza lasciare fuori nessuno". Il Papa quindi chiede che finisca l'indifferenza verso le vecchie e le nuove povertà perché "non si può non reagire al disprezzo e alla discriminazione di chi non appartiene al 'nostro' gruppo". Con i migranti quindi deve tornare l'umanità perché, nelle parole del Papa, "non possiamo rimanere insensibili di fronte alla miseria di tanti innocenti"."Il Signore ci chiede anche di riflettere sulle ingiustizie che generano esclusione", privilegi di pochi che vanno a scapito di molti. Infatti secondo Papa Bergoglio "il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi", con Paesi in via di sviluppo che vengono impoveriti di materie prime e risorse naturali a beneficio dei Paesi più ricchi e potenti. Ma anche le guerre che interessano solo alcune regioni del mondo, "ma le armi per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti".Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei - Conferenza episcopale italiana - ha rivolto un saluto al Papa al termine della messa in piazza San Pietro: "Il Signore, con la sua parola e il suo esempio di amore, ci invita a essere solidali, a non assecondare le ingiustizie. I poveri che bussano alla nostra porta, i migranti e altri che cercano una vita migliore sono il nostro prossimo nel bisogno".Papa Francesco ha poi inaugurato in piazza San Pietro un monumento per ricordare il dramma delle migrazioni. Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell'artista canadese Timothy Schmalz con a bordo riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, dagli indigeni sudamericani agli ebrei perseguitati dal nazismo fino agli africani. L'opera sarà collocata in Vaticano.