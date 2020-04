Messa quotidiana a Santa Marta Papa Francesco: "Così non è Chiesa, celebrare a distanza per uscire dal tunnel" Modalità a distanza sono "legate al momento difficile" ha sottolineato il Pontefice durante l'omelia a Santa Marta, ma "la Chiesa è con il popolo, con i sacramenti"

Celebrare la messa senza popolo "è un pericolo", queste modalità a distanza sono legate "al momento difficile" ma "la Chiesa è con il popolo, con i sacramenti". Non si può "viralizzare la Chiesa, i sacramenti,il popolo". "E' vero che in questo momento" occorre celebrare a distanza ma "per uscire dal tunnel, non per rimanere così" perché la Chiesa "è familiarità concreta con il popolo". "Questa non è la Chiesa, è una Chiesa in una situazione difficile". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa a Santa Marta.Il Papa ha sottolineato come seguire la messa"con i mezzi di comunicazione" facendo "la comunione spirituale "non può essere considerata una modalità normale di vivere la fede. "Siamo insieme ma non siamo insieme" perché "solo la comunità è Chiesa, la Chiesa è con il popolo e con i sacramenti". Poi ha riferito di "un bravo vescovo" che lo aveva invitato a celebrare i riti della Settimana Santa "con 20-30 persone perché 'la basilica è grande e così si può vedere la gente'. Pensai 'questo che cosa ha nella testa', un bravo vescovo. Poi ho capito: voleva dire 'stia attento, non viralizzare la Chiesa, non viralizzare i sacramenti, non viralizzare il popolo di Dio' perché sono concreti. E' vero che in questo momento" si possono solo usare i mezzi di comunicazione per celebrare la messa ma questo si fa "per uscire dal tunnel, non per rimanere così". La Chiesa è "familiarità concreta con i sacramenti e il popolo fedele di Dio", ha concluso Papa FrancescoIl Papa oggi ha rivolto il suo pensiero alle donne in gravidanza preoccupate dall'emergenza sanitaria. "Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinta" che a causa dell'emergenza "si preoccupano" e si chiedono "in quale mondo verrà mio figlio". "Preghiamo per loro - ha detto Papa Francesco nell'introduzione della messa a Santa Marta - che il Signore dia loro il coraggio" per affrontare questo momento.