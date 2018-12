Piazza San Pietro Papa Francesco: "Imparare a perdonare come Santo Stefano" "La logica del perdono e della misericordia è sempre vincente e apre orizzonti di speranza". Lo ha affermato Papa Francesco nella breve catechesi sulla figura del primo martire, Santo Stefano, che ha preceduto l'Angelus

"Santo Stefano fu il primo a seguire le orme del divino Maestro con il martirio; morì come Gesù affidando la propria vita a Dio e perdonando i suoi persecutori". Così Papa Francesco nell'Angelus della festa di Santo Stefano, diacono e primo martire. "Mentre veniva lapidato - ricorda il Pontefice - disse: 'Signore Gesù, accogli il mio spirito'. Sono parole del tutto simili a quelle pronunciate da Cristo in croce". L’atteggiamento di Stefano che imita fedelmente il gesto di Gesù, spiega il Papa, è un "invito rivolto a ciascuno di noi ad accogliere con fede dalle mani del Signore ciò che la vita ci riserva di positivo e anche di negativo"."La nostra esistenza è segnata non solo da circostanze felici, ma anche da momenti di difficoltà e di smarrimento. Ma la fiducia in Dio ci aiuta ad accogliere i momenti faticosi e a viverli come occasione di crescita nella fede e di costruzione di nuove relazioni con i fratelli".