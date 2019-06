Beatificati 7 vescovi martiri del regime "dittatoriale ed ateo" Papa Francesco: "Lottare contro nuove ideologie e divisioni, testimoni di libertà e misericordia" "Queste terre conoscono bene la sofferenza della gente" ha commentato il Papa ricordando che i regimi riducono o perfino cancellano ogni libertà

Condividi

Ci sono momenti della storia in cui "il peso dell'ideologia o di un regime è più forte della vita e si antepone come norma alla stessa vita e alla fede delle persone". Lo ha detto il Papa nell'omelia della celebrazione di rito greco-cattolico nel corso della quale ha beatificato sette vescovi martiri in Romania. "Queste terre conoscono bene la sofferenza della gente" ha commentato Bergoglio ricordando che i regimi riducono o perfino cancellano ogni libertà. "Voi avete sofferto i discorsi e le azioni basati sul discredito che arrivano fino all'espulsione e all'annientamento di chi non può difendersi e mettono a tacere le voci dissonanti".Riferendosi ai sette vescovi ha sottolineato: "Di fronte alla feroce oppressione del regime" con"grande coraggio e fortezza interiore, accettarono di essere sottoposti alla dura carcerazione e ad ogni genere di maltrattamenti, pur di non rinnegare l'appartenenza alla loro amata Chiesa". Il loro esempio ha lasciato alla Romania "una preziosa eredità che possiamo sintetizzare in due parole: libertà e misericordia".Se alcuni regimi dittatoriali del passato sono stati superati, "anche oggi riappaiono nuove ideologie che, in maniera sottile, cercano di imporsi e di sradicare la nostra gente dalle sue più ricche tradizioni culturali e religiose. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e nuocciono, con proposte alienanti, ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini lasciandoli privi di radici da cui crescere". Così il Papa ricordato la necessità di lottare per la libertà. "Vorrei incoraggiarvi a portare la luce del Vangelo ai nostri contemporanei e a continuare a lottare, come questi Beati, contro queste nuove ideologie che sorgono. Tocca a noi adesso lottare come loro lottarono a quei tempi. Possiate essere testimoni di libertà e di misericordia, facendo prevalere la fraternità e il dialogo sulle divisioni", ha esortato.Papa Francesco nel condannare i regimi e le dittature che hanno imperversato per decenni in questa area dell'Europa non ha pronunciato la parola comunismo ma ha usato l'espressione "regime dittatoriale ed ateo". Mentre ha parlato esplicitamente di "martirio sofferto sotto il comunismo" la Chiesa locale nel materiale distribuito alla stampa al seguito del Papa in Romania.