25 anni dall'omicidio di don Pino Puglisi Papa Francesco a Palermo ricorda don Puglisi: "Non si può credere in Dio ed essere mafiosi" Visita pastorale a Palermo nel 25esimo anniversario dell'assassinio di Don Pino Puglisi. La messa è stata seguita da circa 100mila persone

Solo dando la vita si sconfigge il male. Don Pino Puglisi lo insegna: viveva per seminare il bene. — Papa Francesco (@Pontifex_it) 15 settembre 2018

La visita del Papa in Sicilia a 25 anni dall'omicidio di don Pino Puglisi. Dopo la messa seguita da circa 100mila persone, il pontefice ha pranzato nella missione speranza e carità. Nel pomeriggio il Papa è andato in piazza Anita Garibaldi, luogo dell'uccisione di don Pino Puglisi, a Brancaccio. Poi in piazza Politeama, per l'ultima tappa della sua visita a Palermo. In festa le migliaia di giovani che lo hanno accolto."No alla rassegnazione. Tutto può cambiare. Si può generare una civiltà nuova, fraterna, dell'amore. Siateliberi", è il messaggio di Papa Francesco ai giovani."Il Signore non si ascolta stando in poltrona. Dio si scopre camminando, facendo qualcosa per gli altri e facendo del bene. Non si aspetti che nella vita accada magicamente qualche cosa. Dio detesta la pigrizia e ama l'azione. Non vi sentiate mai arrivati", così Papa Francesco rispondendo alle domande dei giovani in piazza Politeama. "Meglio cavalcare i sogni belli con qualche figuraccia che diventare pensionati del quieto vivere: meglio buoni idealisti che pigri realisti: meglio essere Don Chisciotte che Sancho Panza", ha aggiunto il Papa."Abbiamo bisogno di uomini e donne veri, che denunciano il malaffare e lo sfruttamento, che vivono relazioni libere e liberanti, che amano i più deboli e si appassionano di legalità, specchio di onestà interiore. Abbiamo bisogno di uomini e donne che fanno quel che dicono, dicendo no al gattopardismo dilagante", ha detto il Papa.Papa Francesco ha evocato il tema dell'accoglienza ai migranti nell'incontro con i giovani in piazza Politeama a Palermo. "È la prima volta che vengo su quest'Isola, ma nel mio primo viaggio ero stato a Lampedusa", ha ricordato. "Anzitutto - ha confidato - mi è piaciuto sentirvi dire che la Sicilia, al centro del Mediterraneo, è sempre stata terra di incontro. Non si tratta solo di una bella tradizione culturale, è un messaggio di fede. Perché la fede si fonda sull'incontro. Dio non ci ha lasciati soli, è sceso a incontrarci: ci ha voluti incontrare e salvare insieme, come popolo, non come individui".Infatti, ha spiegato il Papa ai ragazzi di tutte le diocesi siciliane: "l'altro, la sua dignità, l'accoglienza, la solidarietà per noi non sono buoni propositi per gente educata, ma tratti distintivi del cristiano. Sono i nostri preziosi distintivi, perché il cristiano crede che Dio si è fatto uomo e che allora amando l'uomo, ogni uomo, si ama Dio. Non lo dico io, ma Gesù. Ricordate? 'Ogni volta che mi avete visto affamato, malato, forestiero, li' c'ero io'"."Vorrei dire qualcosa sulla pietà popolare, molto diffusa in queste terre. È un tesoro che va apprezzato e custodito, perché ha in sé una forza evangelizzatrice, ma sempre il protagonista deve essere lo Spirito Santo. Vi chiedo perciò di vigilare attentamente, affinché la religiosità popolare non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa, perché allora, anziché essere mezzo di affettuosa adorazione diventa veicolo di corrotta ostentazione", ha detto il Papa incontrando il clero a Palermo."Lo abbiamo visto nei giornali, no?, quando la Madonna si ferma e fa l'inchino davanti alla casa del capomafia. Quello non va, non va assolutamente", ha detto il Papa tra gli applausi. "Sulla pietà popolare abbiate cura, aiutate siate presenti - ha continuato -. Un vescovo italiano ha detto questo: la pietà popolare è il sistema immunitario della Chiesa. Quando la Chiesa comincia a farsi troppo ideologica, troppo gnostica, o troppo pelagiana, la pietà popolare la protegge, porta tutta questa difesa"."Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini di amore, non di uomini di onore; di servizio, non di sopraffazione; di camminare insieme, non di rincorrere il potere. Se la litania mafiosa è: “Tu non sai chi sono io”, quella cristiana è: “Io ho bisogno di te”. Se la minaccia mafiosa è: “Tu me la pagherai”, la preghiera cristiana è: “Signore, aiutami ad amare”. Perciò ai mafiosi dico: cambiate, fratelli e sorelle! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte". Così Papa Francesco nell'omelia della messa a Palermo per commemorare don Pino Puglisi."Non si può seguire Gesù con le idee, bisogna darsi da fare. 'Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto', ripeteva don Pino", ha detto di don Puglisi papa Francesco durante la messa al Foro Italico a Palermo. "Quanti di noi mettono in pratica queste sue parole? - ha chiesto - Oggi, davanti a lui domandiamoci: 'Che cosa posso fare io? Che cosa posso fare per gli altri, per la Chiesa?'". "Non aspettare che la Chiesa faccia qualcosa per te, comincia tu - ha aggiunto Francesco -. Non aspettare la società, inizia tu! Non pensare a te stesso, non fuggire dalla tua responsabilità, scegli l'amore!"."Senti la vita della tua gente cheha bisogno, ascolta il tuo popolo. Questo è l'unico populismopossibile, l'unico 'populismo cristiano': sentire e servire ilpopolo, senza gridare, accusare e suscitare contese", ha detto papa Francesco durante la messa al Foro Italico.Prima di arrivare davanti al palco, Francesco a bordo della Papa mobile ha salutato le migliaia di fedeli e accarezzato Vito, un bimbo di pochi mesi, nato prematuro e in asfissia, sorretto dai genitori e con addosso la maglia di calcio della nazionale Argentina."Sono contento di trovarmi in mezzo a voi. E' bello il sole della Sicilia!". Così papa Francesco ha iniziato il suo discorso durante l'incontro con i fedeli a Piazza Armerina, sottolineando la giornata di sole che lo ha accolto in Sicilia."Non sono poche le piaghe che vi affliggono. Esse hanno un nome: sottosviluppo sociale e culturale; sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i giovani; migrazione di interi nuclei familiari; usura; alcolismo e altre dipendenze; gioco d'azzardo; sbilanciamento dei legami familiari. Di fronte a tanta sofferenza, la comunità ecclesiale può apparire, a volte, spaesata e stanca; a volte invece, grazie a Dio, è vivace e profetica, mentre ricerca nuovi modi di annunciare e offrire misericordia soprattutto a fratelli caduti nella disaffezione, nella diffidenza, nella crisi della fede". Ha detto il Papa incontrando i fedeli."Vi esorto, pertanto - ha proseguito il Pontefice -, a impegnarvi per la nuova evangelizzazione di questo territorio centro-siculo, a partire proprio dalle sue croci e sofferenze".