Il dialogo è stato pubblicato sul sito della rivista La Civiltà Cattolica Papa Francesco: "Sono un pontefice assediato e tentato, pregate per me" Le parole sono state dette in un colloquio con 24 gesuiti in Mozambico

"È importante che la gente preghi per il Papa e per le sue intenzioni. Sono tentato e molto assediato: solo la preghiera del suo popolo può liberarlo, come si legge negli Atti degli Apostoli".Queste sono le parole dette da Papa Francesco durante il suo viaggio in Africa, precisamente in Mozambico (5 settembre), incontrando in maniera privata un gruppo di 24 gesuiti. Il colloquio, avvenuto in Nunziatura al termine della giornata di impegni del Pontefice, è stato pubblicato sul sito della rivista La Civiltà Cattolica."Quando Pietro era imprigionato - ha continuato - la Chiesa ha pregato incessantemente per lui. Se la Chiesa prega per il Papa, questo è una grazia. Io davvero sento continuamente il bisogno di chiedere l'elemosina della preghiera. La preghiera del popolo sostiene".