Sinodo sull'Amazzonia Papa Francesco: anche la Chiesa a volte deride i poveri perché scomodi A San Pietro la messa conclusiva del Sinodo. Bergoglio: "Amazzonia sfregiata"

"Quante volte, anche nella Chiesa, le voci dei poveri non sono ascoltate e magari vengono derise o messe a tacere perché scomode". Lo ha sottolineato il Papa nell'omelia della messa conclusiva del Sinodo sull'Amazzonia. "Preghiamo per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri: è il grido di speranza della Chiesa. Facendo nostro il loro grido, anche la nostra preghiera, siamo sicuri, attraverserà le nubi", ha detto il Papa.Papa Francesco poi mette in guardia dalla "religione dell'io", di chi "si ritiene migliore degli altri", che mette le distanze e alza i muri per aumentarle, "dimentica il prossimo", che sono "scarti", "che elogia se stesso". Una religione "ipocrita con i suoi riti e le sue 'preghiere', dimentica del vero culto a Dio, che passa sempre attraverso l'amore del prossimo. Anche cristiani che pregano e vanno a Messa la domenica sono sudditi di questa religione dell'io", ha sottolineato Francesco e a braccio ha aggiunto: "Tanti sono cattolici, si confessano cattolici, si sono dimenticati di essere cristiani", "tanti gruppi cristiani e cattolici vanno su questa strada". E allora il Papa lancia un invito: "Preghiamo per chiedere la grazia di non ritenerci superiori, di non crederci a posto, di non diventare cinici e beffardi. Chiediamo a Gesù di guarirci dal parlare male e dal lamentarci degli altri, dal disprezzare qualcuno: sono cose sgradite a Dio".Alzare muri, disprezzare gli altri e le loro tradizioni, occuparne le terre. E' quello che fa ancora l'uomo di oggi, ha detto il Papa parlando di "volto sfregiato dell'Amazzonia". "Quante volte - ha fatto presente il Pontefice - chi sta davanti, come il fariseo rispetto al pubblicano, innalza muri per aumentare le distanze, rendendo gli altri ancora più scarti. Oppure, ritenendoli arretrati e di poco valore, ne disprezza le tradizioni, ne cancella le storie, ne occupa i territori, ne usurpa i beni. Quante presunte superiorità, che si tramutano in oppressioni e sfruttamenti, anche oggi!". "Lo abbiamo visto nel Sinodo quando parlavamo sullo sfruttamento del Creato, della gente, degli abitanti dell'Amazzonia, sulla tratta delle persone sul commercio delle persone. Gli errori del passato - ha sottolineato - non son bastati per smettere di saccheggiare gli altri e di infliggere ferite ai nostri fratelli e alla nostra sorella terra: l'abbiamo visto nel volto sfregiato dell'Amazzonia".