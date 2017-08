Nella prefazione del libro di una vittima: da bimbo fu stuprato da un frate Papa Francesco chiede perdono per i crimini di pedofilia commessi da sacerdoti

Papa Francesco ha chiesto perdono per gli orrori della pedofilia. Lo ha scritto nella prefazione del libro "La perdono, Padre" di Daniel Pittet, che a 8 anni venne stuprato da un frate cappuccino. Il testo del Papa è stato pubblicato oggi in esclusiva dal giornale tedesco Bild."Si tratta di un'assoluta mostruosità, un peccato terribile, che contraddice tutto quello che la Chiesa insegna - scrive Papa Francesco nella prefazione del librosulle giovani vittime di abusi sessuali subiti da religiosi - alcune vittime si sono alla fine addirittura tolte la vita. Questi morti pesano sul mio cuore come sulla mia coscienza e sull'intera Chiesa. Alle loro famiglie vorrei esprimere il mio amore, il mio dolore e chiedere in tutta umiltà il loro perdono".Daniel Pittet - che ha 58 anni ed è originario di Friburgo - dopo un lungo percorso di terapia ha deciso di raccontare il suo inferno: "Ho passato anni a pensare - racconta - di essere l'unico a subire quei pomeriggi da incubo, a cercare di dimenticare il suo corpo addosso al mio".Nel libro c'è anche l'intervista (datata luglio 2016) all'autore delle violenze sessuali: il frate cappuccino, Joel Allaz, parla dei tantissimi abusi commessi durante la vita sacerdotale. "L'anno scorso l'ho incontrato - dice Pittet -. Era vecchio e ho faticato a riconoscere l'orco della mia infanzia. Mi ha guardato, ho visto la sua paura. Ma non mi ha chiesto scusa, non mi è sembrato pentito di tutto ilmale che ha fatto".