Angelus Papa Francesco: dolore gli per atti di terrorismo, Dio liberi mondo da violenza disumana

"Nei nostri cuori portiamo il dolore per gli atti terroristici che, in questi ultimi giorni, hanno causato numerose vittime, in Burkina Faso, in Spagna e in Finlandia. Preghiamo per tutti i defunti, per i feriti e per i loro familiari; e supplichiamo il Signore, Dio di misericordia e di pace, di liberare il mondo da questa disumana violenza". Lo ha detto papa Francesco, dopo l'Angelus, in piazza San Pietro."Ne abbiamo conosciute tante", ha detto il Papa. Commentando l'episodio evangelico dell'incontro di Gesù con la donna cananea, "una straniera rispetto ai giudei", Francesco ha ricordato che "il Signore, in un primo momento, sembra non ascoltare questo grido di dolore, tanto da suscitare l'intervento dei discepoli che intercedono per lei", ma "l'apparente distacco di Gesù non scoraggia questa madre, che insiste nella sua invocazione". Proprio "la fede perseverante in Gesù - ha osservato Bergoglio - le consente di non scoraggiarsi neanche di fronte al suo iniziale rifiuto" e "alla fine, davanti a tanta perseveranza, Gesù rimane ammirato, quasi stupito, dalla fede di una donna pagana. Pertanto, acconsente dicendo: 'donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri'. E da quell'istante sua figlia fu guarita". "Questa umile donna - ha poi concluso il Pontefice parlando alla folla di piazza San Pietro - viene indicata da Gesù come esempio di fede incrollabile. La sua insistenza nell'invocare l'intervento di Cristo è per noi stimolo a non scoraggiarci, a non disperare, a gridare la nostra preghiera quando siamo oppressi dalle dure prove della vita".