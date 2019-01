Udienza al Corpo Diplomatico Papa Francesco: nazionalismo non prevalga su giustizia e diritti "Alla politica è richiesto di essere lungimirante e di non limitarsi a cercare soluzioni di corto respiro". E sui migranti ammonisce: "Necessaria una risposta comune, concertata da tutti i Paesi, nel rispetto di ogni legittima istanza, sia degli Stati, sia dei migranti e dei rifugiati"

Nel periodo tra le due guerre mondiali, "le propensioni populistiche e nazionalistiche prevalsero sull'azione della Società delle Nazioni": "il riapparire oggi di tali pulsioni sta progressivamente indebolendo il sistema multilaterale, con l'esito di una generale mancanza di fiducia, di una crisi di credibilità della politica internazionale e di una progressiva marginalizzazione dei membri più vulnerabili della famiglia delle nazioni". Lo ha affermato papa Francesco durante l'udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede.Secondo Francesco, i cittadini di non pochi Paesi "percepiscono le dinamiche e le regole che governano la comunità internazionale come lente, astratte e in ultima analisi lontane dalle loro effettive necessità". È quindi opportuno "che le personalità politiche ascoltino le voci dei propri popoli e che ricerchino soluzioni concrete per favorirne il maggior bene", ma "ciò esige tuttavia il rispetto del diritto e della giustizia tanto all'interno delle comunità nazionali che in seno a quella internazionale, perché soluzioni reattive, emotive e affrettate potranno sì accrescere un consenso di breve respiro, ma non contribuiranno di certo alla soluzione dei problemi più radicali, anzi li aumenteranno".Ricordando quindi il suo recente Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace, sul tema "La buona politica è al servizio della pace", il Papa ha sottolineato che "alla politica è richiesto di essere lungimirante e di non limitarsi a cercare soluzioni di corto respiro. Il buon politico non deve occupare spazi, ma avviare processi; egli è chiamato a far prevalere l'unità sul conflitto, alla cui base vi è 'la solidarietà, intesa nel suo significato più profondo e di sfida'". Essa, ha aggiunto il Pontefice, "diventa così uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita"."Tra i deboli del nostro tempo che la comunità internazionale è chiamata a difendere ci sono, insieme ai rifugiati, anche i migranti", ha detto poi il Papa al Corpo Diplomatico. "Ancora una volta desidero richiamare l'attenzione dei governi affinché si presti aiuto a quanti sono dovuti emigrare a causa del flagello della povertà, di ogni genere di violenza e di persecuzione, come pure delle catastrofi naturali e degli sconvolgimenti climatici, e affinché si facilitino le misure che permettono la loro integrazione sociale nei Paesi di accoglienza".Il Papa si dice "consapevole che le ondate migratorie di questi anni hanno causato diffidenza e preoccupazione tra la popolazione di molti Paesi, specialmente in Europa e nel Nord America, e ciò ha spinto diversi governi a limitare fortemente i flussi in entrata, anche se in transito. Tuttavia, ritengo che a una questione così universale non si possano dare soluzioni parziali. Le recenti emergenze hanno mostrato che è necessaria una risposta comune, concertata da tutti i Paesi, senza preclusioni e nel rispetto di ogni legittima istanza, sia degli Stati, sia dei migranti e dei rifugiati". Il Pontefice richiama l'importanza dell'adozione del Global Compact: "In tale prospettiva, la Santa Sede si è adoperata attivamente nei negoziati e per l'adozione dei due Global Compacts sui Rifugiati e sulla Migrazione sicura, ordinata e regolare. In particolare, il Patto sulle migrazioni costituisce un importante passo avanti per la comunità internazionale che, nell'ambito delle Nazioni Unite, affronta per la prima volta a livello multilaterale il tema in un documento di rilievo.