"Dal nido alla setta il passo è breve anche dentro la Chiesa" Papa Francesco: "Nell'era dei computer si sta a distanza, più 'social' ma meno sociali"

"Oggi nel mondo le disarmonie sono diventate vere e proprie divisioni: c'è chi ha troppo e chi nulla, c'è chi cerca di vivere cent'anni e chi non può venire alla luce. Nell'era dei computer si sta a distanza: solo contatti, più 'social' ma meno sociali". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa di Pentecoste celebrata in Piazza San Pietro. "Sempre c'è la tentazione di costruire 'nidi': di raccogliersi attorno al proprio gruppo, alle proprie preferenze,il simile col simile, allergici a ogni contaminazione. Dal nido alla setta il passo è breve anche dentro la Chiesa"."Oggi, nella fretta che il nostro tempo ci impone, sembra che l'armonia sia emarginata: tirati da mille parti rischiamo di scoppiare, sollecitati da un nervosismo continuo che ci fa reagire male a ogni cosa. E si cerca la soluzione rapida, una pastiglia dietro l'altra per andare avanti, un'emozione dietro l'altra per sentirsi vivi". Papa Francesco ricorda che al contrario, "abbiamo soprattutto bisogno dello Spirito: è Lui che mette ordine nella frenesia. Egli è pace nell'inquietudine, fiducia nello scoraggiamento, gioia nella tristezza, gioventù nella vecchiaia,coraggio nella prova. È Colui che, tra le correnti tempestose della vita, fissa l'ancora della speranza"."Senza lo Spirito - ha aggiunto il Papa - la vita cristiana è sfilacciata, priva dell'amore che tutto unisce. Senza lo Spirito Gesù rimane un personaggio del passato, con lo Spirito è persona viva oggi;senza lo Spirito la Scrittura è lettera morta, con lo Spirito è Parola di vita. Un cristianesimo senza lo Spirito è un moralismo senza gioia; con lo Spirito è vita""Cercare di rimanere a galla non è la via per trovare la vera pace", ha detto Papa Francesco. "Quante volte rimaniamo in superficie! Anziché cercare lo Spirito tentiamo di rimanere a galla, pensando che tutto andrà meglio se passerà quel guaio, se non vedrò più quella persona, se migliorerà quella situazione. Ma questo è rimanere in superficie: passato un problema - ha sottolineato Papa Francesco - ne arriverà un altro e l'inquietudine ritornerà. Non è prendendo le distanze da chi non la pensa come noi che saremo sereni, non è risolvendo il guaio del momento che staremo in pace. La svolta è la pace di Gesù, è l'armonia dello Spirito"."Quante volte si definisce la propria identità contro qualcuno o qualcosa!", ha ricordato il Pontefice per il quale è invece necessaria l'unità, l'armonia, che può arrivare solo dallo Spirito Santo che "congiunge i distanti, unisce i lontani, riconduce i dispersi. Fonde tonalità diverse in un'unica armonia, perché vede anzitutto il bene, guarda all'uomo prima che ai suoi errori,alle persone prima che alle loro azioni. Lo Spirito plasma la Chiesa e il mondo come luoghi di figli e di fratelli. Figli e fratelli: sostantivi che vengono prima di ogni altro aggettivo.Va di moda aggettivare, purtroppo anche insultare. Possiamo dire che viviamo in una cultura dell'aggettivo che dimentica il sostantivo delle cose. E anche in una cultura dell'insulto; poi ci rendiamo conto che fa male, a chi è insultato ma anche a chi insulta. Rendendo male per male, passando da vittime a carnefici, non si vive bene", ha ricordato il Papa. "Gli uomini spirituali - ha proseguito - rendono bene per male, rispondono all'arroganza con mitezza, alla cattiveria con bontà, al frastuono col silenzio, alle chiacchiere con la preghiera, al disfattismo col sorriso".