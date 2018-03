Angelus ​Papa Francesco: "Serve carità e accoglienza, andare incontro ai bisogni degli ultimi" "Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell'accoglienza reciproca"



Condividi

Pensare di meno a sé stessi, agli interessi personali, e saper 'vedere' e andare incontro ai bisogni del nostro prossimo, specialmente degli ultimi". E' l'appello del Papa durante l'Angelus in piazza San Pietro.Il Papa raccomanda di "compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell'accoglienza reciproca"."Il Vangelo di oggi ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non è un oggetto ornamentale o un accessorio di abbigliamento - a volte abusato! - ma un segno religioso da contemplare e comprendere. Nell'immagine di Gesù crocifisso si svela il mistero della morte del Figlio di Dio come supremo atto di amore, fonte di vita e di salvezza per l'umanità di tutti i tempi"."Ieri sono stato in visita a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, i luoghi di Padre Pio. E' stata una visita che non dimentichero'. Porto nel cuore tutti ma specialmente i malati di Casa Sollievo della Sofferenza, gli anziani e i giovani Che Padre pio benedica tutti".