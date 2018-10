Vaticano Papa Francesco si commuove salutando i vescovi giunti dalla Cina Dopo l'accordo con Pechino sulle nomine episcopali, per la prima volta due vescovi cinesi partecipano al Sinodo

Papa Francesco ha avuto un momento di commozione durante l'omelia della messa a San Pietro, quando ha salutato i due vescovi della Cina, presenti per la prima volta a un Sinodo. Si è interrotto per l'emozione, poi è stato incoraggiato da un applauso dei fedeli in piazza.La presenza dei due vescovi cinesi è frutto del recente accordo tra Santa Sede e Pechino sulle nomine episcopali."Oggi, per la prima volta, sono qui con noi anche due confratelli vescovi dalla Cina Continentale. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto: dell'intero Episcopato con il Successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza", ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa di apertura del Sinodo sui giovani.Ed è stata recitata in cinese la prima preghiera dei fedeli della messa di apertura del Sinodo sui giovani presieduta dal Papa in piazza San Pietro: "Manda, o Padre, sul Santo Padre e sui Vescovi lo Spirito di sapienza e di discernimento: cerchino con cuore aperto la verità e in tutto siano obbedienti alla tua volontà"."I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con maggior impegno e a lottare contro cio' che in ogni modo impedisce alla loro vita di svilupparsi con dignità. Essi ci chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione". È la consegna del Papa ai 267 padri sinodali che da oggi si riuniranno per il Sinodo sui giovani, in programma in Vaticano fino al 28 ottobre.