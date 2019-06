Vaticano Papa Francesco: "Ascoltiamo grido di Roma e scendiamo tra chi ha bisogno" Il Pontefice ha celebrato la messa vespertina nella Vigilia di Pentecoste e parla della supremazia dello "Spirito del Cristo che tutto rivoluziona"

di Tiziana Di Giovannandrea Papa Francesco, dal Sagrato della Basilica di San Pietro, ha celebrato la Messa Vespertina nella vigilia di Pentecoste e nell'omelia ha esortato tutti i fedeli ad ascoltare "il grido della città di Roma per scendere tra chi ha bisogno".La Pentecoste è la festività in cui si ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti con la Madonna nel Cenacolo. Discesa dello Spirito Santo che è avvenuta cinquanta giorni dopo la risurrezione di Cristo.Il Pontefice domanda: “Che cosa celebriamo oggi, tutti insieme, in questa nostra città di Roma?” Celebriamo, che ci fa ammutolire di fronte all’imprevedibilità del piano di Dio, e poi trasalire di gioia: allora era questo che Dio aveva in grembo per noi! Questo cammino di Chiesa, questo passaggio, questo Esodo, questo arrivo alla Terra promessa, la città-Gerusalemme dalle porte sempre aperte per tutti, dove le varie lingue dell’uomo si compongono nell’armonia dello Spirito”.Papa Francesco spiega: “Dio ci lascia fare per un po’ in modo da farci sperimentare fino a che punto di male e di tristezza siamo capaci di arrivare senza di Lui… Ma lo Spirito del Cristo, Signore della storia, non vede l’ora di buttare all’aria tutto, per farci ricominciare!”.“Lasciamoci allora prendere per mano dallo Spirito e portare in mezzo al cuore della città per ascoltarne il grido, il gemito. - ha proseguito il Papa - Per metterci in ascolto del grido della città di Roma, anche noi abbiamo bisogno che il Signore ci prenda per mano e ci faccia 'scendere' in mezzo ai fratelli che abitano nella nostra città, per ascoltare il loro bisogno di salvezza, il grido che arriva fino a Lui e che noi abitualmente non udiamo”.Papa Bergoglio ha poi sottolineato che si tratta di "aprire occhi e orecchie ma soprattutto il cuore, ascoltare con il cuore. Allora - ha aggiunto - ci metteremo in cammino davvero. Allora sentiremo dentro di noi il fuoco della Pentecoste, che ci spinge a gridare agli uomini e alle donne di questa città che è finita la loro schiavitù e che è Cristo la via che porta alla città del Cielo".Al rito ha assistito anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi.Terminata la Messa l’icona della Madonna del Divino Amore viene riaccompagnata in processione a piazza di Porta Capena, a cui seguirà il pellegrinaggio notturno al Santuario del Divino Amore.