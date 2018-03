Angelus Papa: “No a pericolose scorciatoie come droga, superstizioni e magia”

"Il tunnel della droga o quello delle superstizioni o di rovinosi rituali di magia" sono "pericolose scorciatoie" che a volte imboccano le persone "cercando una via d'uscita" quando "si è presi dall'angoscia, dall'inquietudine per il domani, dalla paura della malattia e della morte". Mette in guardia Papa Francesco, durante l'Angelus in piazza San Pietro."Anche quando la situazione sembra disperata - assicura il Pontefice - Dio interviene offrendo all'uomo la salvezza e la gioia. Dio non se ne sta in disparte ma entra nella storia dell'umanità per animarla con la sua grazia e salvarla".Il Papa sottolinea che "siamo chiamati a prestare ascolto a questo annuncio, respingendo la tentazione di considerarci sicuri di noi stessi, di voler fare a meno di Dio, rivendicando un'assoluta libertà da Lui e dalla sua Parola. Quando ritroviamo il coraggio di riconoscerci per quello che siamo, ci accorgiamo di essere persone chiamate a fare i conti con la nostra fragilità e i nostri limiti"."Rivolgo un saluto speciale agli studenti universitari provenienti da diverse parti del mondo e riuniti nel primo "Vatican Hackathon", promosso dal Dicastero per la Comunicazione: cari giovani, è bello mettere l`intelligenza, che Dio ci dona, a servizio della verità e dei più bisognosi".Un hackathon (termine che nasce dalla crasi di "hack" e "marathon") e' un raduno al quale prendono parte, a vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori, grafici, project manager, che si riuniscono per incontri della durata che varia da un giorno ad una settimana e che possono avere finalità lavorative, didattiche, sociali. Inclusione sociale, dialogo tra le religioni, migranti e rifugiati: sono questi gli ambiti su cui si confronteranno, fino all'11 marzo, esponenti di diversi fedi ed etnie, che gareggeranno per identificare possibili soluzioni a sfide globali - come l'emergenza migranti - partendo proprio dall'utilizzo della tecnologia.