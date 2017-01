Papa apre chiesa extraterritoriale per far dormire clochard

Da sabato scorso, circa trenta persone, fra italiani e stranieri che normalmente vivono per strada, vengono ospitate per la notte nella chiesa di San Calisto in Trastevere, in zona extraterritoriale. Papa Francesco ha infatti concesso alla Comunità di Sant'Egidio, "a motivo dell'emergenza freddo di questi giorni", la possibilità di utilizzare la chiesa per dare riparo notturno nei locali attigui, opportunamente riscaldati e provvisti di letti e coperte e servizi igienici, alle persone di strada che non hanno altro rifugio, sino a quando permarranno le basse temperature."La chiesa e i locali - precisa l'Elemosineria Apostolica in una nota - sono proprietà della Santa Sede. Gli ospiti possono cenare dalle ore 19 in poi, presso la vicina mensa di Via Dandolo, e quindi accedere alla chiesa di San Calisto tra le 20 alle 22. La mattina lasciano l'edificio intorno alle ore 8. L'accoglienza è garantita dai volontari della Comunita' di Sant'Egidio che sono presenti durante tutto l'orario di apertura e, a turno, anche la notte.Ogni ospite viene preso in carico dai volontari e accompagnato nella ricerca di soluzioni alle sue necessità materiali e di salute. Nei giorni successivi alla prima accoglienza si cercano, laddove è possibile, situazioni di accoglienza più stabili.