Papa: ho avuto tanti dubbi e da soli non se ne esce

"Ho avuto tanti dubbi, davanti a cose che erano successe nella mia vita. Come sono riuscito a uscire? Non sono uscito da solo. Non si può mai uscire da soli dal dubbio, ci vuole la compagnia di qualcuno che ti aiuti ad andare avanti".Lo ha detto Papa Francesco rispondendo alla domanda di una giovane, Carlotta, durante la visita nella parrocchia romana di San Giulio, a Monteverde. "Per questo - ha aggiunto - bisogna sempre parlare con altri, con i genitori, con gli amici, con il catechista. Bisogna parlare dei dubbi con Gesù. A volte qualcuno mi dice io sono arrabbiato con Gesù. Ma anche questo è un modo di pregare. Non fare finta davanti a Gesù. Dire 'ho questo dubbio' è una bella preghiera".Il Papa ha poi confidato: "Alcuni giorni fa ho ricevuto una lettera di un ragazzo di circa 30 anni. Mi diceva che dopo un'esperienza di fidanzamento fallito era pieno di angoscia. Quante volte noi ci sentiamo così, fatti a pezzi dentro, distrutti. Guarda Gesù, lamentati con lui, e cerca un amico che ti aiuti a sollevarti", ha esortato Bergoglio.