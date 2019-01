Piazza San Pietro Papa: politica è buona se ognuno fa sua parte a servizio pace "Ringrazio il Signor Presidente della Repubblica Italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato ieri sera. Il Signore benedica sempre ilsuo alto e prezioso servizio al popolo italiano". Ha detto papa Francesco all'Angelus.

"Il santo Papa Paolo VI ha voluto che il primo gennaio", solennità della Santa Madre di Dio, "fosse la Giornata Mondiale della Pace; e oggi noi celebriamo la cinquantaduesima, che ha per tema: 'La buona politica è al servizio della pace'", ha ricordato papa Francesco all'Angelus."Non pensiamo che la politica sia riservata solo ai governanti - ha proseguito -: tutti siamo responsabili della vita della 'città', del bene comune; e anche la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace". "Ci aiuti in questo impegno quotidiano la Santa Madre di Dio", ha aggiunto il Pontefice."Ringrazio il Signor Presidente della Repubblica Italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato ieri sera. Il Signore benedica sempre ilsuo alto e prezioso servizio al popolo italiano". Ha aggiunto il papa.Augurio di pace e di prosperità. E preghiamo tuttii giorni per la pace". Ha detto il Papa all'Angelus nel giorno del Capodanno, 52/a Giornata Mondiale della Pace, ricordando il suo messaggio natalizio 'Urbi et Orbi'."Stupore: è l'atteggiamento da avere all'inizio dell'anno,perché la vita è un dono che ci dà la possibilità di ricominciare sempre, anche dal più basso". Ha detto il Papa nell'omelia della messa. "La vita, senza stupore, diventa grigia, abitudinaria - ha osservato il Pontefice - E anche la Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore, altrimenti, rischia di assomigliare a un bel museo del passato". Francesco ha poi ammonito che "mostrarsi cattivi talvolta pare sintomo di fortezza. Ma è solo debolezza".