Migranti Papa: rinascono razzismo e intolleranza. Politica strumentalizza paure per interessi elettorali

Condividi

"Viviamo tempi in cui sembrano riprendere vita e diffondersi sentimenti che a molti parevano superati". Così il Papa. "Sentimenti di sospetto, di timore, di disprezzo e perfino di odio nei confronti di individui o gruppi giudicati diversi in ragione della loro appartenenza etnica, nazionale o religiosa e, in quanto tali, ritenuti non abbastanza degni di partecipare pienamente alla vita della società", ha rilevato. "Questi sentimenti, poi - ha aggiunto -, troppo spesso ispirano veri e propri atti di intolleranza, discriminazione o esclusione".Atti di "intolleranza,discriminazione o esclusione" - ha detto il Pontefice ricevendo nella Sala Clementina i circa 200 partecipanti alla Conferenza mondiale "Xenofobia, razzismo e nazionalismo populista nel contesto delle migrazioni mondiali", promossa in questi giorni a Roma dal Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale -"che ledono gravemente la dignità delle persone coinvolte e i loro diritti fondamentali, incluso lo stesso diritto alla vita e all'integrità fisica e morale"."Purtroppo accade pure che nel mondo della politica si ceda alla tentazione distrumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi interessi elettorali". Ha concluso il Papa.