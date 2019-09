Bergoglio all'Angelus Papa: sbagliamo quando crediamo che cattivi siano gli altri

"Sbagliamo quando ci crediamo giusti, quando pensiamo che i cattivi siano gli altri. Non crediamoci buoni, perché da soli, senza l'aiuto di Dio che è buono, non sappiamo vincere il male".Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus.Per il Pontefice è sbagliato "credere in un Dio più' rigoroso che misericordioso, un dio che sconfigge il male con la potenza piuttosto che col perdono. Non è così, no, Dio salva con l'amore, non con la forza; proponendosi, non imponendosi".Papa Francesco si è detto "rallegrato" per lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Uno sviluppo che dovrebbe rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per concludere il conflitto nel Donbass, nell'Est dell'Ucraina, tra esercito di Kiev e forze separatiste filorusse, già costato la vita a circa 13mila persone."È stato realizzato il lungamente atteso scambio di prigionieri tra Federazione russa e Ucraina", ha detto durante l'Angelus, "mi rallegro per le persone liberate, le quali hanno potuto riabbracciare i propri cari. E continuo a pregare per una rapida fine del conflitto e per la pace duratura in Ucraina Orientale".I rapporti tra Russia e Ucraina si sono deteriorati dopo l'occupazione e l'annessione della Crimea da parte di Mosca nel 2014 e l'inizio della guerra nel Donbass, dove il Cremlino, come detto, appoggia sul piano militare i separatisti.