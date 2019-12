Angelus Papa vicino a "vittime dell'orribile attacco" a Mogadiscio. E sostiene la famiglia "tesoro prezioso"

Il Papa all'Angelus ha pregato per le vittime dell'attentato a Mogadiscio. "Preghiamo il Signore per le vittime dell'orribile attentato di ieri, a Mogadiscio, in Somalia, dove nell'esplosione di un'autobomba, sono state uccise oltre 70 persone. Sono vicino a tutti if amiliari e a quanti ne piangono la scomparsa", ha detto Papa Francesco.La Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, costretta a recarsi in Egitto,"solidarizza così con tutte le famiglie del mondo obbligate all'esilio, solidarizza con tutti coloro che sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa della repressione, della violenza, della guerra"."La famiglia è un tesoro prezioso: bisogna sempre sostenerla e tutelarla" ha detto il Papa nel giorno in cui la Chiesa celebra la Santa Famiglia. "Oggi - ha aggiunto Papa Francesco - rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle che partecipano da casa attraverso la televisione e la radio".La Santa Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria, "pregavano, lavoravano" e comunicavano tra loro e "io mi domando: tu nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa". Lo ha detto il Papa lanciando un appello: "Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia".