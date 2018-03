Papa visita a sorpresa casa che ospita detenute con figli Francesco si è recato all'Eur per visitare "Casa di Leda", una struttura protetta per detenute con figli

Papa Francesco si è recato a sorpesa questo pomeriggio all'Eur per visitare "Casa di Leda" una struttura protetta per detenute con figli, gestita dalla cooperativa sociale "Cecilia Onlus" dal marzo del 2017.Vi ha incontrato alcune giovani mamme detenute, condannate per reati minori, alle quali viene riconosciuta la capacità genitoriale e che possono quindi proseguire il periodo detentivo con i loro figli all'interno di questa casa-famiglia.Le giovani mamme salutate dal Papa sono di età compresa tra i 25 e i 30 anni, alcune di etnia rom, un'egiziana e un'italiana, ognuna col proprio bambino."Casa di Leda" è collocata in un edificio sottratto alla criminalità organizzata.