Italia-Francia Parigi, Gentiloni: nel 2017 potremmo sconfiggere l’Isis Il premier all’Eliseo nella prima tappa del suo tour europeo: "Italia-Francia impegnate per il rilancio Politica condivisa sui migranti, peso non deve ricadere solo sulle spalle di qualcuno. Rilanciamo l'Ue, priorità crescita e lavoro"

"Il 2017 può essere l'anno della sconfitta militare di Daesh. I nostri Paesi sono impegnati nella lotta contro il terrorismo, uniti dalla consapevolezza che la vittoria militare non sarà sufficiente se non sarà accompagnata da una vittoria sul piano cultura e sociale, dall'affermazione dei nostri valori e del nostro modo di vivere". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando alla stampa al termine dell'incontro con il presidente francese Francois Hollande all'Eliseo."Francia e Italia sono impegnate a rilanciare l'Ue in uno momenti più difficili dopo la Brexit" e le priorità sono "crescita e lavoro". Ha detto il premier Paolo Gentiloni. Il capitolo più importante è quello della crescita e del lavoro: non esiste un futuro all'altezza della sua tradizione per un' Europa ossessionata dalle regole di bilancio e non concentrata su lavoro, crescita, sviluppo"."Il peso" dei flussi migratori "deve essere condiviso e non puo' essere lasciato solo sulle spalle di qualcuno". Ha detto il presidente del Consiglio"Cercheremo con la presidenza del G7 di impostare sul binario giusto i rapporti con la Russia, fermi sui nostri principi, leali con i nostri alleati e non disponibili al rilancio di logiche di guerra fredda". Ha precisato il premier.Fincantieri "deve poter gestire" Stx France e "troveremo le soluzioni". Ha annunciato Gentiloni: "Abbiamo discusso su come conciliare sul nuovo accordo che si profila sulla cantieristica le esigenze di cui ha parlato Francois Hollande, di cui noi teniamo conto, con l'esigenza di Fincantieri di poter gestire. Penso che troveremo soluzioni, come è normale tra Paesi così vicini e amici"."Con la cerimonia di Roma per i 60 anni dei Trattati possiamo celebrare una pagina di storia o creare una nuova tappa di questa storia. Noi vogliamo aprire una nuova pagina per l'avvenire dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'Eliseo.