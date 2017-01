Il vertice Parigi, al via la conferenza di pace. Netanyahu: inutile. Hollande: in MO il conflitto più antico Obiettivo, in assenza di israeliani e palestinesi, sostenere la "soluzione a due stati".

"Il nostro obiettivo è consentire a tutte le buone volontà di svolgere un ruolo per operare in favore della pace, del dialogo": così, il ministro degli Esteri francese, Jean-Marc Ayrault, ha aperto nei locali del centro conferenze del Quai d'Orsay, la Conferenza per la Pace in Medio Oriente, alla presenza di ministri e rappresentanti di 75 paesi. Obiettivo, in assenza di israeliani e palestinesi, sostenere"Il nostro primo obiettivo - ha detto il capo della diplomazia francese - è ripetere con forza che la soluzione a due stati è la sola possibile". Il secondo, ha proseguito, "è segnalare la disponibilità collettiva a contribuire concretamente per ricreare le condizioni di un negoziato fra le parti". "Infine - ha aggiunto - tracciare le piste d'azione per le prossime settimane e mesi allo scopo di continuare con la nostra mobilitazione". Nella bozza di comunicato finale si legge: "Una soluzione negoziata con due stati, Israele e la Palestina, che vivano fianco a fianco nella pace e nella sicurezza, è l'unica strada per arrivare a una pace duratura"., fin dallo scorso giugno, quando la conferenza di Parigi è stata annunciata, ha osteggiato l'iniziativa, e il 12 gennaio il primo ministro Benjamin Netanyahu ha parlato di "impostura palestinese" che "allontanerà la pace". Abu Mazen, presidente palestinese, sarà a Parigi ma in luogo diverso da quello della conferenza. ''La Conferenza convocata a Parigi è una conferenza futile. E' stata concordata dai francesi con i palestinesi allo scopo di cercare di imporre ad Israele condizioni inconciliabili con i nostri interessi nazionali'', ha affermatoaprendo la seduta settimanale del consiglio dei ministri. ''Ovviamente - ha proseguito - quella conferenza allontana la pace perché irrigidisce le posizioni palestinesi e li allontana da negoziati diretti senza precondizioni''. ''Quella conferenza - ha concluso - riflette gli ultimi battiti del mondo di ieri. Il domani avrà un altro aspetto, e il domani è molto vicino'': una implicita allusione all'ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca.Inaugurando la Conferenza,ha dichiarato che l'obiettivo è "affrontare il più antico dei conflitti del Medio Oriente". La Conferenza, voluta da Hollande e dall'ex ministro degli Esteri Laurent Fabius un anno fa, ha come obiettivo dichiarato quello di rivitalizzare il processo di pace israelo-palestinese, a cinque giorni dall'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.Per, la Conferenza "non è un evento che segnerà i destini del mondo". "La politica estera - ha spiegato - è lo sposalizio tra la massima idealità e la massima realtà", ma l'incontro di Parigi si tiene in assenza dei due protagonisti principali - avviene "alla fine dell'era Obama, pochi giorni prima dell'insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump, e in casa di Hollande che ha deciso di non ricandidarsi alla presidenza francese". A Parigi, ha spiegato Alfano, rappresenterò la posizione italiana: "Siamo per i 2 Stati, riconosciamo ad Israele il diritto a esistere, consideriamo Israele una democrazia in un'area del mondo desiderosa di democrazia. Ma crediamo anche che ci sia un problema per quanto riguarda gli insediamenti, così come un problema di confini sicuri. Sappiamo poi che c'è già un Quartetto e l'Onu e che non dobbiamo inventare altri organismi negoziali perché devono essere le parti a negoziare".