Parlamentari italiani con Wong, la Farnesina: inaccettabile ingerenza dell'ambasciata cinese

Esplode la polemica diplomatica con Pechino, con la dura replica della Farnesina alle parole dell'ambasciatore cinese che ha criticato i parlamentari italiani presenti alla videoconferenza con il leader delle proteste a Hong Kong, Joshua Wong. "Dichiarazioni quali quelle rese dal portavoce dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma sono del tutto inaccettabili e totalmente irrispettose della sovranità del Parlamento italiano". Questo, secondo fonti della Farnesina sentite dall'ANSA, quanto rappresentato formalmente dal ministero degli Esteri italiano all'ambasciatore cinese a Roma cui è stato espresso "forte disappunto per quella che è considerata una indebita ingerenza nella dialettica politica e parlamentare italiana"."Joshua Wong ha distorto la realtà, legittimato la violenza e chiesto l'ingerenza di forze straniere negli affari di Hong Kong. I politici italiani che hanno fatto la videoconferenza con lui hanno tenuto un comportamento irresponsabile", aveva affermato il portavoce dell'ambasciata cinese in un tweet dell'ambasciata stessa che fa riferimento alla conferenza stampa organizzata ieri a Palazzo Madama da Fdi e Radicali nella quale è intervenuto il leader delle proteste a Hong Kong."Sono inaccettabili le parole dell'ambasciatore cinese, lesive della libera espressione delle opinioni politiche dei parlamentari italiani". Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, interviene sulla polemica tra l'ambasciata cinese e i parlamentari italiani sul caso Wong. "Nessuno può mettere in discussione le prerogative parlamentari a maggiore ragione laddove riguardino la libertà di opinione e di pensiero, uno dei capisaldi della nostra democrazia"."Difendo e difenderò sempre il diritto dei parlamentari di esprimere le proprie opinioni e i propri giudizi politici. Le parole dell'ambasciata cinese rispetto alla conferenza stampa cui hanno preso parte esponenti politici e l'attivista Joshua Wong sono profondamente irrispettose". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico."Il Parlamento - ha osservato - ha infatti il diritto e il dovere di ascoltare sempre tutte le posizioni e tutte le parti in causa, anche in relazione ad avvenimenti che si svolgono in altri Paesi".